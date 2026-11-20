Hoan nghênh chuyến thăm của đoàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn khẳng định, những bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Canada gần đây đã tạo nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác giữa các địa phương hai nước, trong đó có Hà Nội và Saskatchewan.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn (phải) tiếp Giám đốc điều hành Văn phòng Saskatchewan tại Việt Nam Hà Nguyễn. Ảnh: Liên Hà

Thông tin về định hướng phát triển của Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Hà Nội đang tập trung triển khai các chiến lược về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, đồng thời đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh, phát triển khu công nghệ cao, thu hút nhân lực chất lượng cao.

Với quy mô dân số khoảng 10 triệu người, Hà Nội đang triển khai nhiều dự án trọng điểm nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đặt ra nhu cầu lớn về nguồn vốn, công nghệ và các nhà đầu tư chiến lược.

Trên cơ sở đó, Hà Nội khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài tới nghiên cứu cơ hội đầu tư vào những lĩnh vực này, đồng thời sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, cung cấp thông tin và kết nối đối tác. Thành phố cũng đề nghị Văn phòng Saskatchewan phối hợp tổ chức các hoạt động giới thiệu cơ hội đầu tư, kết nối doanh nghiệp hai bên.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn trao quà lưu niệm cho Giám đốc điều hành Văn phòng Saskatchewan tại Việt Nam Hà Nguyễn. Ảnh: Liên Hà

"Thành phố đang tiếp tục cải thiện thủ tục hành chính, rà soát và hoàn thiện chính sách ưu đãi đầu tư nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các dự án chất lượng cao, có giá trị thực chất", Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, qua đó thắt chặt tình hữu nghị và sự gắn kết giữa người dân Hà Nội với người dân Saskatchewan.

Trao đổi về những định hướng hợp tác của Hà Nội, Giám đốc điều hành Văn phòng Saskatchewan tại Việt Nam Hà Nguyễn cho rằng quan hệ Việt Nam - Canada đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sâu rộng hơn. Ông nhận định thế mạnh của Saskatchewan trong công nghệ cao, an ninh năng lượng, phát triển bền vững và nghiên cứu khoa học có nhiều điểm tương đồng với các ưu tiên phát triển của Hà Nội.

Saskatchewan có nền kinh tế phát triển, nổi bật ở các lĩnh vực nông nghiệp, khai khoáng, dầu khí, năng lượng, theo đó sở hữu hệ sinh thái nghiên cứu và đổi mới sáng tạo phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác quốc tế trong khoa học - công nghệ, đào tạo và chuyển giao tri thức.

Đại diện Văn phòng Saskatchewan bày tỏ mong muốn làm đầu mối kết nối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và chuyên gia của tỉnh bang với Hà Nội, thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư cũng như hợp tác giữa các cơ sở nghiên cứu, đào tạo hai bên. Hai bên có thể nghiên cứu triển khai một số dự án thí điểm, từ đó từng bước mở rộng hợp tác thực chất.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn tiếp Đoàn đại biểu Văn phòng tỉnh bang Saskatchewan (Canada) tại Việt Nam

Đánh giá cao những thông tin và đề xuất từ đoàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu quan trọng hiện nay là chuyển hóa các cam kết và khuôn khổ hợp tác thành những dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Lãnh đạo thành phố tái khẳng định, với tầm nhìn phát triển 100 năm, Hà Nội đang chú trọng hình thành các cực tăng trưởng mới, ưu tiên phát triển công nghệ cao, công nghệ sinh học và những lĩnh vực có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng lớn. Cùng với đó, nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng đô thị đang được triển khai, mở ra dư địa hợp tác với các đối tác quốc tế.

Trong bối cảnh nhu cầu về nguồn lực tài chính, công nghệ và nhân lực chất lượng cao ngày càng lớn, Hà Nội kỳ vọng Văn phòng Saskatchewan sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu hai bên, góp phần sớm hiện thực hóa những cơ hội hợp tác trong đầu tư, thương mại và phát triển kinh tế.