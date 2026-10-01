Hà Nội: Tín dụng 9 tháng tăng 14,08%

Lãi suất cho vay với lĩnh vực ưu tiên bình quân khoảng 4%/năm. Ảnh minh hoạ: T.A

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Thống kê Hà Nội, trong quý III, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay duy trì xu hướng giảm, tỷ giá được điều hành linh hoạt đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời các tổ chức tín dụng (TCTD) tạo điều kiện về thời gian và thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể, lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại trong nước với các khoản vay ở mức 8,4 – 10,7%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) bình quân khoảng 4,0%/năm theo mức quy định của NHNN.

Ước đến cuối tháng 9-2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đạt 6.589 nghìn tỷ đồng, tăng 2,9% so với cuối tháng trước và tăng 14,08% so với thời điểm kết thúc năm 2025. Trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 2.555 nghìn tỷ đồng, tăng 2,19% và tăng 12,19%; dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 4.034 nghìn tỷ đồng, tăng 3,35% và tăng 15,31%.

Cho vay theo chương trình tín dụng trên địa bàn thành phố với 5 lĩnh vực ưu tiên: Cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 21,74%; chương trình nông nghiệp, nông thôn chiếm 9,79%; cho vay xuất khẩu chiếm 5,07%; cho vay công nghiệp hỗ trợ chiếm 2,47%; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 0,42%.

Về huy động vốn, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn thành phố ước tính đạt 7.846 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% so với cuối tháng trước và tăng 10,8% so với thời điểm kết thúc năm 2025.

Diễn biến cho thấy, các TCTD vừa mở rộng cung ứng vốn, vừa chủ động tạo lập nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Tuy nhiên, tốc độ tăng dư nợ cao hơn huy động vốn cũng đặt ra áp lực đối với chi phí và cân đối nguồn vốn của các TCTD. Đây là vấn đề cần được tính toán trong bối cảnh nhu cầu giải ngân các chương trình, dự án lớn dự kiến tăng cao trong giai đoạn 2027-2029.