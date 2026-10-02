Hà Nội tìm ý tưởng công nghệ trẻ, yêu cầu thí sinh khai báo việc sử dụng AI

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phát động Cuộc thi Nghiên cứu - Sáng tạo, kết nối học sinh, sinh viên với giảng viên, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ năm 2026, tên gọi "Sáng tạo trẻ Hà Nội 2026".

Theo Ban tổ chức, sản phẩm tiềm năng có thể được kết nối với giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo để phản biện, hoàn thiện, tiến tới ươm tạo, thử nghiệm và tiếp cận thị trường.

Trong hồ sơ, thí sinh phải xác nhận có hay không sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo. Nếu có, hồ sơ phải nêu tên công cụ, mục đích và phạm vi hỗ trợ, phần việc thí sinh trực tiếp thực hiện cũng như nguồn dữ liệu hoặc tài liệu liên quan.

Sản phẩm dự thi thuộc bốn nhóm lĩnh vực: công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và đô thị thông minh; môi trường, sức khỏe, nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ sinh học; chế tạo, tự động hóa, vật liệu mới và sản xuất thông minh; công nghiệp văn hóa số, du lịch thông minh, giáo dục và giải pháp vì cộng đồng.

Theo đó, BTC cho biết cuộc thi không yêu cầu sản phẩm phải hoàn thiện ở quy mô thương mại. Hồ sơ có thể là ý tưởng, giải pháp, mô hình, sản phẩm mẫu hoặc sản phẩm đã được thử nghiệm, ứng dụng. Các dự án được khuyến khích hướng tới giải quyết vấn đề thực tế của Thủ đô, nhất là những bài toán lớn, công nghệ chiến lược và lĩnh vực Hà Nội ưu tiên hỗ trợ đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo.

Sản phẩm không nhất thiết phải hoàn thiện ở quy mô thương mại. Thể lệ chấp nhận từ ý tưởng, giải pháp, mô hình, sản phẩm mẫu đến sản phẩm đã được thử nghiệm, ứng dụng.

Tuy nhiên, thí sinh phải xác nhận có hay không sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo. Nếu có, phải nêu tên công cụ, mục đích và phạm vi hỗ trợ, phần việc trực tiếp thực hiện cũng như nguồn dữ liệu hoặc tài liệu liên quan.

Sau cuộc thi, những sản phẩm có tiềm năng có thể tiếp tục được hỗ trợ cố vấn, ươm tạo, thử nghiệm, phát triển tài sản trí tuệ và kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, thị trường cũng như đơn vị có nhu cầu ứng dụng.