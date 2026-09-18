Hà Nội: Tìm thấy thi thể nghi nam sinh mất tích tại cống thoát nước

Vị trí tìm thấy thi thể nằm tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, nơi thoát nước từ khu vực nam sinh được cho là mất tích ra sông Nhuệ.

Trước đó, khoảng 11h15 cùng ngày, thợ lặn tham gia tìm kiếm thông báo phát hiện một chiếc mũ bảo hiểm trong cống thoát nước, cách khu vực xảy ra sự việc hơn 100m.

Theo lực lượng tìm kiếm, chiếc mũ bảo hiểm được phát hiện nổi trong lòng cống. Đây được cho là một trong những manh mối quan trọng trong quá trình tìm kiếm nam sinh.

Đến hơn 11h30, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một thi thể nam giới tại miệng cống cầu Mỏ.

Hiện cơ quan chức năng đang làm các thủ tục cần thiết để xác minh danh tính thi thể và làm rõ nguyên nhân tử vong.

Trước đó, tối 17/9, lực lượng chức năng được huy động tìm kiếm một nam sinh viên năm nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất nghi mất tích khi di chuyển qua phố Viên, phường Đông Ngạc, trong thời điểm khu vực này ngập sâu do mưa lớn.

Hơn 11h30 hôm nay (18/9), lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nam giới tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, Đông Ngạc, Hà Nội.

Nam sinh được xác định là N.Đ.S., quê Ninh Bình. Theo thông tin ban đầu, S. di chuyển bằng xe máy qua phố Viên thì gặp sự cố và mất liên lạc.

Thời điểm xảy ra sự việc không có người trực tiếp chứng kiến. Sau khi nước rút bớt, người dân phát hiện một xe máy được cho là của nam sinh mắc lại tại khu vực miệng cống.

Lực lượng chức năng sau đó tổ chức tìm kiếm dọc hệ thống cống thoát nước và khu vực sông Nhuệ. Công tác tìm kiếm được triển khai với sự tham gia của lực lượng cứu hộ, thợ lặn và các đơn vị liên quan.

Việc tìm thấy thi thể nam giới tại miệng cống đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ có phải là nam sinh N.Đ.S. hay không.