Hà Nội tìm sáng kiến trẻ giải bài toán AI, giao thông, môi trường

Họp Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo trẻ Hà Nội năm 2026 tại Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội. Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa phát động Cuộc thi Nghiên cứu - Sáng tạo, kết nối học sinh, sinh viên với giảng viên, nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ năm 2026, với tên gọi “Sáng tạo trẻ Hà Nội 2026”.

Cuộc thi được tổ chức theo hai bảng. Bảng A dành cho học sinh THPT và học viên chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT; Bảng B dành cho sinh viên đại học, cao đẳng và người học trình độ trung cấp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội.

Thí sinh có thể dự thi cá nhân hoặc theo nhóm, tối đa 5 thành viên.

Ưu tiên AI và các bài toán thực tiễn

Sản phẩm dự thi tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực: công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh; môi trường, sức khỏe, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học; chế tạo, tự động hóa, vật liệu mới, sản xuất thông minh; công nghiệp văn hóa số, du lịch thông minh, giáo dục và giải pháp vì cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết Thành phố định hướng cuộc thi vào các vấn đề thực tiễn như chuyển đổi số, giao thông, môi trường, giáo dục, y tế, văn hóa, năng lượng và sản xuất.

Điểm đáng chú ý là các sản phẩm có khả năng ứng dụng sẽ tiếp tục được kết nối với giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp để hoàn thiện, thử nghiệm và phát triển.

Dùng AI phải kê khai

Thí sinh sử dụng công cụ AI trong quá trình xây dựng sản phẩm phải kê khai rõ tên công cụ, mục đích, phạm vi hỗ trợ và phần việc do mình trực tiếp thực hiện.

Hồ sơ cũng phải có cam kết về tính trung thực, quyền sở hữu trí tuệ, bảo mật, an toàn, đạo đức nghiên cứu và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thí sinh sử dụng công cụ AI trong quá trình xây dựng sản phẩm phải kê khai rõ tên công cụ, mục đích, phạm vi hỗ trợ và phần việc do mình trực tiếp thực hiện. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Ban Tổ chức nhận hồ sơ từ ngày 5/10 đến hết 25/10/2026. Vòng chung kết dự kiến diễn ra trong tháng 11.

Cuộc thi có 1 Giải Đặc biệt cùng các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho từng bảng.

Điểm khác biệt là hoạt động hỗ trợ không dừng lại sau trao giải. Những sản phẩm có tiềm năng sẽ được kết nối với hoạt động cố vấn, ươm tạo, thử nghiệm, phát triển tài sản trí tuệ, doanh nghiệp, nhà đầu tư và thị trường.

Qua đó, Hà Nội hướng tới tạo thêm nguồn ý tưởng mới cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đồng thời giúp các sáng kiến của học sinh, sinh viên có cơ hội đi xa hơn trong thực tiễn.