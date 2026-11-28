Nghịch lý thừa phế thải, thiếu vật liệu san lấp

Từ đầu năm 2026, khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh trên địa bàn Hà Nội có thời điểm lên tới 10.000 tấn mỗi ngày. Nguồn phát sinh khổng lồ này tập trung chủ yếu từ hoạt động phá dỡ nhà ở cũ, giải phóng mặt bằng phục vụ hàng loạt công trình hạ tầng giao thông trọng điểm như đường Vành đai 1, Vành đai 2,5, Vành đai 3, Vành đai 3,5, cùng các khu đô thị mới và dự án phòng chống ngập úng khẩn cấp.

Nguồn phát sinh khổng lồ này tập trung chủ yếu từ hoạt động phá dỡ nhà ở cũ, giải phóng mặt bằng phục vụ hàng loạt công trình hạ tầng giao thông trọng điểm. Ảnh: Hà Đương

Khối lượng phế thải phát sinh dồn dập đã tạo áp lực nặng nề lên hạ tầng thu gom, vận chuyển và diện tích bãi tập kết. Bê tông, gạch vỡ sau phá dỡ nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ chiếm dụng mặt bằng, phát tán bụi bặm gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị. Đáng lo ngại hơn, tình trạng xe chở phế thải đổ trộm tại các khu đất trống, dải phân cách ven đường hay hành lang bảo vệ sông, hồ vẫn diễn biến phức tạp, cản trở dòng chảy và gây bức xúc trong dư luận.

Tại phiên chất vấn của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội, diễn ra vào tháng 10/2026, vấn đề xử lý chất thải xây dựng đã làm nóng nghị trường. Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân xây dựng công trình bắt buộc phải ký hợp đồng với đơn vị đủ năng lực để thu gom, vận chuyển và xử lý. Dù vậy, ông Phong thẳng thắn nhìn nhận việc vẫn còn xảy ra tình trạng đổ trộm và thiếu điểm tập kết chính thức trước hết thuộc trách nhiệm tham mưu của các sở, ngành (trong đó có Sở Xây dựng), bên cạnh trách nhiệm quản lý trực tiếp địa bàn của chính quyền cấp xã.

Ở chiều ngược lại, tiến độ thi công các dự án giao thông, chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng kỹ thuật đang khiến nhu cầu về vật liệu xây dựng, đặc biệt là nguồn vật liệu san lấp, tăng vọt. Nguồn tài nguyên đất, cát, đá tự nhiên ngày càng cạn kiệt và không phải là vô hạn.

Thực tế này đặt Hà Nội trước yêu cầu phải thay đổi căn bản tư duy quản trị: không tiếp tục coi phế thải xây dựng là gánh nặng cần chôn lấp, mà xác định đây là nguồn "tài nguyên thứ cấp" có thể tái sử dụng để thay thế vật liệu tự nhiên. Định hướng chiến lược này đã được UBND thành phố đưa vào Đề án tổng thể công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn thành phố đến năm 2030.

Nút thắt lớn nhất của ngành công nghiệp tái chế phế thải xây dựng suốt nhiều năm qua không chỉ nằm ở công nghệ, mà là thị trường tiêu thụ đầu ra. Nếu không có nhu cầu ổn định từ các công trình thực tế, doanh nghiệp sẽ không mặn mà bỏ vốn đầu tư máy móc, khiến chu trình tuần hoàn bị tắc nghẽn.

Bài toán này chỉ thực sự có lời giải khi các nút thắt về cơ chế và thị trường tiêu thụ được tháo gỡ. Ảnh: Tiến Hào

Để hóa giải điểm nghẽn này, ngày 4/11/2026, Sở Tài chính Hà Nội đã ban hành Văn bản số 19105/STC-ĐTTĐ gửi các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và đơn vị trực thuộc. Văn bản đề nghị các đơn vị nghiên cứu đưa tiêu chí ưu tiên sử dụng vật liệu tái chế từ chất thải rắn xây dựng vào quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu xây lắp.

Thành phố đặt mục tiêu mang tính bước ngoặt: Đến năm 2030, 100% công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải sử dụng vật liệu tái chế từ chất thải rắn xây dựng để thay thế vật liệu khai thác từ tự nhiên. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách, thành phố áp dụng cơ chế khuyến khích tối đa.

Đánh giá về giải pháp này, Tiến sĩ Phạm Đình Khuê (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) cho rằng định hướng trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nguồn vốn đầu tư công sẽ tạo ra nhu cầu tiêu thụ ổn định, đóng vai trò "bà đỡ" kích thích doanh nghiệp tư nhân mạnh dạn đầu tư công nghệ nghiền sàng hiện đại và nâng cao năng lực sản xuất. Khi sản phẩm tái chế có đầu ra bảo đảm, toàn bộ chuỗi thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phá dỡ trên địa bàn mới có thêm động lực kinh tế để phát triển lành mạnh.

Song song với việc tạo thị trường, một rào cản kỹ thuật lớn khiến nhiều chủ đầu tư và nhà thầu trước đây e ngại là thiếu vắng các quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật chính thức. Nếu không có định mức được cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt, các đơn vị tư vấn không có cơ sở lập dự toán công trình, thẩm định chi phí và thanh quyết toán vốn đầu tư.

Nhằm khơi thông hành lang kỹ thuật, ngày 23/11/2026, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 164/2026/QĐ-UBND quy định định mức kinh tế - kỹ thuật công tác sản xuất vật liệu tái chế từ chất thải rắn xây dựng trong phá dỡ công trình, sử dụng hệ thống máy nghiền sàng di động RM 70 GO.

Quyết định này áp dụng trực tiếp cho các cơ quan chuyên môn khi thẩm định dự án, dự toán xây dựng, đồng thời là căn cứ để người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu thi công xác định giá sản phẩm vật liệu tái chế cho các dự án trên địa bàn Thủ đô.

Đề xuất tính trừ 200% thuế, ưu đãi đất gỡ bài toán phế thải xây dựng

Bên cạnh các quy định kỹ thuật, Hà Nội đang hoàn thiện khung chính sách hỗ trợ tài chính để kích thích khu vực tư nhân tham gia sâu vào chuỗi tái chế.

Hà Nội đề xuất ưu đãi doanh nghiệp tái chế phế thải xây dựng. Ảnh: Hà Đương

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Tấn cho biết dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về các biện pháp hỗ trợ, ưu đãi hoạt động này đang được xem xét, trong đó đề xuất hàng loạt cơ chế ưu đãi vượt trội về vốn vay, miễn giảm tiền thuê đất, phí và lệ phí.

Đáng chú ý, chi phí thí nghiệm, kiểm định, đánh giá chất lượng, chứng nhận hợp chuẩn hợp quy và chi phí thi công thử nghiệm tại công trình sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức 200% chi phí thực tế. Toàn bộ hành trình của phương tiện vận chuyển cũng sẽ được giám sát bằng thiết bị định vị GPS và số hóa dữ liệu.

Về nội dung này, giới chuyên gia bày tỏ sự đồng thuận cao nhưng nhấn mạnh chính sách cần đi vào thực chất. TS. Nguyễn Tiến Dĩnh (nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ) lưu ý thành phố cần phân định rõ ràng các khâu hỗ trợ nhằm tránh trùng lặp chi phí khi một đơn vị đảm nhiệm nhiều công đoạn từ vận chuyển đến nghiền sàng.

Ông cũng khuyến cáo tỷ lệ bắt buộc sử dụng vật liệu tái chế tại các công trình cần có lộ trình phù hợp với năng lực cung ứng thực tế, đi đôi với việc quản lý nghiêm ngặt các điểm tập kết tạm tại bãi sông, bãi nổi để không uy hiếp an toàn thoát lũ và đê điều.

PGS.TS Bùi Thị An (Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội) nhấn mạnh: Thước đo thành công của nghị quyết không nằm ở số lượng cơ sở nhận ưu đãi, mà là bao nhiêu tấn rác thải được tái sinh an toàn, tài nguyên thiên nhiên tiết kiệm được bao nhiêu và môi trường sống của người dân được bảo vệ thế nào. Đồng quan điểm, TS. Lê Xuân Rao (Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội) kiến nghị thành phố cần sớm ban hành đầy đủ bộ đơn giá vật liệu tái chế để tạo sự đồng bộ cho công tác đấu thầu và giải ngân vốn đầu tư công.