Hà Nội tìm kiếm các sáng kiến cải cách hành chính có khả năng nhân rộng

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội lần thứ 3 - năm 2026”.

Ảnh minh họa

Cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích các ý tưởng sáng tạo, giải pháp đổi mới trong hoạt động quản lý nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Theo quyết định, Ban Tổ chức cuộc thi gồm 12 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành và tổ chức chính trị - xã hội của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng được giao làm Trưởng ban Tổ chức. Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Quang Hiếu giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực; Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Mạnh Quân đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng ban.

Chín thành viên còn lại là đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Công an thành phố, các Sở Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND thành phố và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

Ưu tiên những giải pháp có tính khả thi, hiệu quả thực tiễn

Theo nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức có trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ quá trình tiếp nhận, rà soát, phân loại, đánh giá và chấm điểm các bài dự thi, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và chính xác.

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ chủ trì các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo, kịp thời xem xét, giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.

Sau khi kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức có trách nhiệm xem xét, công nhận kết quả đối với các tập thể, cá nhân và nhóm tác giả đạt giải; đồng thời chỉ đạo công tác công bố kết quả, tổng kết và trao giải.

Đáng chú ý, bên cạnh việc phát hiện và tôn vinh các sáng kiến, Ban Tổ chức còn được giao nghiên cứu, lựa chọn những ý tưởng, giải pháp có chất lượng, tính mới, tính khả thi và hiệu quả cao để đề xuất UBND thành phố xem xét cho phép triển khai thí điểm hoặc nhân rộng trong thực tế quản lý.

Đây là một trong những nội dung trọng tâm của cuộc thi, nhằm tạo điều kiện để những sáng kiến có giá trị không chỉ dừng lại ở hình thức dự thi mà có cơ hội được ứng dụng vào hoạt động cải cách hành chính của Thủ đô.

Tăng cường trách nhiệm trong tổ chức, đánh giá sáng kiến

Về cơ chế hoạt động, các thành viên Ban Tổ chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi chức năng, thẩm quyền được phân công.

Đối với các văn bản do Trưởng ban ký, Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của UBND TP Hà Nội. Các văn bản do Phó Trưởng ban ký được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ theo quy định.

Sau khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, Ban Tổ chức sẽ tự giải thể.

Thông qua cuộc thi lần thứ 3 năm 2026, Hà Nội hướng tới tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong cải cách hành chính, khuyến khích các cơ quan, đơn vị và cá nhân đề xuất những giải pháp thiết thực, có thể ứng dụng và nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.