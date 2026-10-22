Hà Nội tìm hướng phát triển hydrogen xanh, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng

Được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo, hydrogen xanh đang mở ra hướng tiếp cận mới trong chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải và phát triển đô thị bền vững. Với mục tiêu trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại vào năm 2035, Hà Nội đang tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt từ Nhật Bản, nhằm nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ này phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Quang cảnh Hội nghị Fuji Hydrogen Summit 2026.

Hydrogen xanh được quan tâm trong quá trình chuyển dịch năng lượng nhờ tiềm năng giảm phát thải khi được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo. Việc nghiên cứu công nghệ sản xuất, lưu trữ và sử dụng hydrogen không chỉ đặt ra yêu cầu về giải pháp kỹ thuật mà còn đòi hỏi đánh giá đồng bộ về hạ tầng, hiệu quả kinh tế và khả năng ứng dụng trong từng lĩnh vực.

Đối với Hà Nội, định hướng phát triển đô thị xanh gắn liền với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ. Thành phố xác định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tuần hoàn là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị có sức cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới vào năm 2035.

Theo ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, thành phố đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tìm kiếm, sử dụng, vận hành các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo phù hợp với đặc thù địa phương. Trong định hướng này, hydrogen xanh là một trong những công nghệ cần được nghiên cứu để chuyển hóa các mục tiêu chiến lược về phát triển bền vững thành giải pháp cụ thể.

Kinh nghiệm phát triển hydrogen xanh của Nhật Bản là một trong những cơ sở tham khảo để Hà Nội đánh giá khả năng tiếp nhận và ứng dụng công nghệ. Trong chuyến công tác tại Nhật Bản từ ngày 19-21/10, đoàn công tác thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Đình Thắng làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Fuji Hydrogen Summit 2026, đồng thời khảo sát các cơ sở sản xuất và ứng dụng hydrogen xanh tại tỉnh Yamanashi.

Với chủ đề “Hướng tới tương lai cùng kiến tạo năng lượng”, hội nghị quy tụ đại diện chính quyền, cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp từ nhiều quốc gia, tạo diễn đàn trao đổi chính sách, kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng hydrogen trong quá trình chuyển dịch năng lượng.

Tại hội nghị, đại diện Hà Nội khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác Nhật Bản trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và ứng dụng hydrogen xanh. Trong cuộc hội kiến đoàn công tác, Thống đốc tỉnh Yamanashi Nagasaki Kotaro cũng đề nghị hai địa phương tiếp tục phối hợp nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất, lưu trữ và ứng dụng hydrogen xanh tại Hà Nội.

Định hướng hợp tác này tạo cơ hội để Hà Nội tiếp cận kinh nghiệm thực tiễn từ địa phương Nhật Bản đã triển khai các mô hình liên quan đến hydrogen. Tuy nhiên, để công nghệ có thể đi vào thực tế, thành phố cần đánh giá cụ thể điều kiện triển khai, nhu cầu sử dụng, chi phí đầu tư, khả năng bảo đảm nguồn cung năng lượng và hiệu quả giảm phát thải trong toàn bộ quá trình vận hành.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn Hà Nội đã khảo sát nhà máy Kose Minami Alps, cơ sở sử dụng năng lượng nhiệt từ hydrogen xanh do tỉnh Yamanashi sản xuất, và Komekurayama Hydrogen Facility, nhà máy sản xuất hydrogen xanh của địa phương. Đoàn cũng tìm hiểu công nghệ tàu điện thuộc dự án Linear Chuo Shinkansen.

Các hoạt động khảo sát giúp đoàn tìm hiểu những khâu quan trọng trong chuỗi công nghệ hydrogen, từ sản xuất đến lưu trữ và sử dụng năng lượng. Đây là cơ sở tham khảo để Hà Nội nghiên cứu mô hình phù hợp, đồng thời xác định các lĩnh vực có tiềm năng ứng dụng trong quá trình chuyển đổi xanh.

Để hydrogen xanh trở thành một giải pháp đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển bền vững, vấn đề quan trọng là xác định được lĩnh vực ứng dụng phù hợp, đi kèm lộ trình và cơ chế triển khai khả thi. Kinh nghiệm quốc tế cần được vận dụng trên cơ sở điều kiện thực tế của Hà Nội, thay vì sao chép nguyên trạng các mô hình đã triển khai ở nước ngoài.

Việc nghiên cứu cần gắn với khả năng phát triển nguồn năng lượng tái tạo, hạ tầng sản xuất và lưu trữ, nhu cầu tiêu thụ năng lượng cũng như các yêu cầu về an toàn vận hành. Đồng thời, hiệu quả kinh tế và mức độ giảm phát thải cần được xem xét đầy đủ để bảo đảm công nghệ có thể phát triển bền vững trong dài hạn.

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, hợp tác quốc tế về hydrogen xanh không chỉ giúp Hà Nội tiếp cận tri thức và công nghệ mới mà còn mở rộng cơ hội kết nối nguồn lực nghiên cứu, phát triển các mô hình năng lượng tiên tiến. Nếu được đánh giá và triển khai phù hợp, đây có thể là một hướng bổ trợ cho quá trình chuyển đổi xanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại vào năm 2035.