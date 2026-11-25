Hà Nội tìm giải pháp xử lý tro bay điện rác
Cùng với sự phát triển của các nhà máy điện rác, lượng tro bay phát sinh sau quá trình đốt rác đang đặt ra thách thức lớn đối với công tác bảo vệ môi trường của Thủ đô. Do đó, Hà Nội đang tìm kiếm những giải pháp xử lý trước mắt và lâu dài. Nội dung này được tập trung trao đổi tại tọa đàm do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức sáng 25/11 tại Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-tim-giai-phap-xu-ly-tro-bay-dien-rac-24626112512240566.htm