Trở lại NVIDIA sau 11 ngày vắng mặt, CEO Jensen Huang nói đùa muốn được cấp ngay một chiếc RTX Spark - tín hiệu cho thấy cuộc đua đưa AI lớn từ trung tâm dữ liệu xuống máy tính cá nhân giữa NVIDIA và AMD đã bắt đầu?