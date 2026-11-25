Áp lực từ lượng tro bay tồn lưu

Ngày 25/11, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tọa đàm “Giải pháp xử lý hiệu quả đối với tro bay của điện rác”, với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp nhằm trao đổi về thực trạng, công nghệ xử lý và khả năng tái chế loại chất thải này.

Phát biểu tại tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cho biết, tại phiên chất vấn của HĐND thành phố cuối tháng 10, lượng tro bay tồn lưu tại hai nhà máy điện rác Sóc Sơn và Seraphin được đề cập ở mức khoảng 100.000 tấn.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Theo ông Lợi, đây là vấn đề cần có giải pháp xử lý trước mắt, đồng thời đòi hỏi phương án căn cơ, lâu dài nhằm bảo đảm an toàn môi trường. Thực tế tại Nhà máy điện rác Sóc Sơn cho thấy, mỗi ngày cơ sở này phát sinh khoảng 60-75 tấn tro bay.

Ông Đỗ Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội cho biết, diện tích dành cho lưu chứa tro bay ảnh hưởng đến việc cân đối mặt bằng, có thể tác động đến tiến độ triển khai giai đoạn 2 của nhà máy.

Không chỉ là bài toán về khối lượng và diện tích lưu chứa, tro bay còn tiềm ẩn nguy cơ môi trường do thành phần phức tạp. GS.TS Hoàng Xuân Cơ, Trưởng ban Khoa học Hội Kinh tế môi trường Việt Nam cho rằng, cần phân biệt tro bay từ quá trình đốt rác sinh hoạt với tro bay từ các nhà máy nhiệt điện than.

GS.TS Hoàng Xuân Cơ nhấn mạnh, Hà Nội cần kiểm soát chất lượng tro bay sau xử lý, bảo đảm các thông số môi trường đáp ứng yêu cầu. Đơn vị vận hành cần lấy mẫu, phân tích định kỳ; thành phố nên có bộ phận chuyên trách hoặc nhóm giám sát để theo dõi khối lượng phát sinh, chất lượng tro bay, quá trình xử lý và nơi tiếp nhận cuối cùng.

Nghiên cứu công nghệ tái chế, bảo đảm an toàn môi trường

Đề cập đến các giải pháp xử lý, ông Tạ Văn Luân, Phó Giám đốc Viện chuyên ngành Xi măng và Bê tông, Viện Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, hiện có nhiều nhóm công nghệ đang được nghiên cứu và ứng dụng, mỗi phương pháp đều có ưu điểm và những yêu cầu kỹ thuật riêng.

Trong đó, công nghệ ổn định hóa, hóa rắn sử dụng xi măng, vôi hoặc chất kết dính vô cơ để cố định các thành phần ô nhiễm. Phương pháp này có quy trình tương đối đơn giản, chi phí đầu tư không quá lớn, nhưng không loại bỏ hoàn toàn chất nguy hại mà chủ yếu hạn chế khả năng phát tán ra môi trường.

Một hướng khác là xử lý hóa học, trong đó có phương pháp rửa tro bay nhằm giảm hàm lượng muối, kiềm và một số thành phần có hại. Tuy nhiên, quá trình này có thể phát sinh nước thải chứa muối, kim loại nặng và các chất ô nhiễm khác, đòi hỏi hệ thống xử lý riêng.

Các chuyên gia tham gia buổi tọa đàm “Giải pháp xử lý hiệu quả đối với tro bay của điện rác”.

Đối với công nghệ xử lý ở nhiệt độ cao, phương pháp này có khả năng xử lý các hợp chất hữu cơ nhưng tiêu tốn nhiều năng lượng, chi phí đầu tư lớn.

“Không có công nghệ nào là hoàn hảo và phù hợp với tất cả các loại tro bay. Việc lựa chọn phải dựa trên thành phần, đặc tính của từng nguồn tro bay, mục tiêu xử lý và điều kiện thực tế”, ông Tạ Văn Luân lưu ý.

Ông Nguyễn Hải Long, Giám đốc Công ty Cổ phần INA cho rằng, việc xử lý tro bay không chỉ dừng ở giảm hàm lượng chất nguy hại mà còn phải bảo đảm các thành phần này không hòa tan, rửa trôi hoặc phát tán trở lại môi trường sau xử lý.

Về phía đơn vị vận hành, ông Đỗ Tiến Dũng cho biết, tro bay được thu gom, thực hiện các công đoạn ổn định hóa, hóa rắn, sau đó bảo dưỡng, quản lý và lấy mẫu kiểm tra trước khi vận chuyển đến địa điểm xử lý. Mỗi lô tro bay cần có hồ sơ về nguồn gốc, khối lượng và kết quả phân tích các chỉ tiêu liên quan.

Theo ông Dũng, quá trình này cần sự phối hợp giữa nhà máy, đơn vị vận chuyển, đơn vị xử lý và cơ quan quản lý nhà nước. Việc kiểm tra, giám sát phải được thực hiện xuyên suốt từ khâu phát sinh, lưu chứa đến khi tro bay được đưa đến địa điểm xử lý.

“Bất kỳ sản phẩm nào chưa chứng minh được mức độ an toàn về môi trường thì chưa thể đưa vào sử dụng. Nhiệm vụ chính của nhà máy điện rác trước hết là xử lý chất thải. Vì vậy, việc nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn công nghệ xử lý tro bay phải được thực hiện cẩn trọng, dựa trên cơ sở khoa học và kết quả kiểm chứng cụ thể”, ông Dũng nhấn mạnh.