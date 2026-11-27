Hà Nội thiếu khoảng 50.000 người lao động mỗi năm

Báo cáo chuyên đề “Lao động di cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội: Thực trạng giai đoạn 2023-2025 và xu hướng 2026-2028” do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thực hiện chỉ ra: Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11%/năm trở lên khiến nhu cầu bổ sung nhân lực ngày càng cấp thiết, Thành phố có thể thiếu khoảng 50.000 người lao động mỗi năm trong giai đoạn 2026-2028.

Người lao động được tư vấn tại phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp thực hiện. Ảnh: Nguyễn Hải

Áp lực thiếu hụt càng rõ nét khi Thành phố triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm cần nhiều nhân lực, trong khi mức sinh tại Hà Nội lại xuống dưới mức thay thế (1,87 con/phụ nữ năm 2025) và dân số già hóa nhanh. Nguồn lao động tại chỗ chỉ tăng khoảng 60.000 người mỗi năm, trong đó gần một nửa từ 50 tuổi trở lên, đặt ra thách thức lớn về bổ sung lực lượng lao động trẻ.

Khi nguồn cung nội tại bị giới hạn, việc thu hút nhân lực ngoại tỉnh lại đối mặt với nghịch lý: thu nhập bình quân của Hà Nội năm 2025 cao gấp 1,44 lần mức bình quân của cả nước nhưng tỷ suất di cư thuần giảm liên tục từ 3,9‰ (năm 2023) xuống 1,4‰ (năm 2024) và còn 1,0‰ (năm 2025). Di cư thuần chỉ đạt khoảng 16.000-28.000 người/năm, chủ yếu từ 5 địa phương lân cận và Thành phố đang mất dần người trẻ sau tốt nghiệp.

Di cư thuần chỉ đóng góp khoảng 6-8% mức tăng lao động có việc làm của Hà Nội giai đoạn 2023-2025; hơn 90% mức tăng đến từ nguồn lao động tại chỗ.

Doanh nghiệp trao đổi với người lao động về vị trí việc làm và mức thu nhập. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh đó là bất cập ở khoảng cách giữa trình độ đào tạo và khả năng bố trí việc làm phù hợp. Năm 2025, lao động di cư đến Hà Nội có 39% người trình độ đại học trở lên, tuy nhiên chỉ 13% làm nghề chuyên môn kỹ thuật bậc cao.

Lý giải cho thực trạng này, báo cáo nhận định, sức hút lao động không chỉ phụ thuộc vào mức thu nhập mà còn gắn với tính ổn định của việc làm và điều kiện sinh sống. Ước tính khoảng 52% việc làm tại Hà Nội thuộc khu vực phi chính thức. Trong khi đó, tỷ lệ hộ thuê nhà tại Hà Nội chỉ đạt 8,9%, thấp hơn đáng kể so với Bắc Ninh (25,8%), Thành phố Hồ Chí Minh (31,8%) và Bình Dương (57,9%).

Đối với người lao động từ địa phương khác, đặc biệt là sinh viên sau tốt nghiệp, việc làm ổn định, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, cơ hội phát triển nghề nghiệp và khả năng tiếp cận nhà ở phù hợp cũng là những yếu tố quan trọng khi lựa chọn nơi làm việc, sinh sống lâu dài.

Giải pháp thu hút và giữ chân lao động di cư

Từ những kết quả phân tích, báo cáo cho rằng, xác định giữ chân sinh viên sau tốt nghiệp là một trong những giải pháp cần ưu tiên. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng cần phối hợp kết nối việc làm từ năm cuối; tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề tại trường. Đồng thời, thúc đẩy chương trình thực tập gắn với tuyển dụng. Nhóm cũng đề xuất mở rộng nguồn tuyển dụng từ các địa phương, tăng cường liên kết thị trường lao động vùng. Cùng với đó là phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhà cho thuê phù hợp với khả năng chi trả.

Doanh nghiệp tuyển dụng trực tuyến, người lao động có thể ứng tuyển ở bất cứ đâu. Ảnh: Nguyễn Hải

Trên thực tế, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối các tỉnh, thành phố. Mỗi phiên có sự tham gia của 60-80 đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động. Riêng tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội có 15-25 đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp tham gia. Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành, hình thức này giúp người lao động tiếp cận nhiều thông tin việc làm, không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý; doanh nghiệp được mở rộng phạm vi tuyển dụng.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hải, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Tuệ Thành cho rằng, đối với lao động phổ thông, cần các chương trình hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ. Đối với lao động chất lượng cao, bên cạnh môi trường làm việc, thu nhập phù hợp thì có các chính sách ưu đãi, thu hút nhân tài như hỗ trợ vay mua nhà, thậm chí cấp nhà ở/hỗ trợ thuê. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu các tuyến xe buýt chuyên dụng liên tỉnh nhằm đưa đón người lao động đi về trong ngày.

Sinh viên Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội được hướng dẫn quy trình làm việc và an toàn lao động khi đến thực tập tại doanh nghiệp. Ảnh: ĐLHN

Ở góc độ đào tạo nghề, chia sẻ về kinh nghiệm gắn kết thực tập với tuyển dụng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội Nguyễn Hằng Nga cho hay: Hàng năm nhà trường đều lựa chọn doanh nghiệp uy tín và đưa thông tin tuyển dụng đến sinh viên. Công tác hướng nghiệp được thực hiện xuyên suốt từ năm thứ nhất đến khi ra trường. Năm thứ 2, sinh viên được thực tập trải nghiệm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Sang năm thứ ba, sinh viên được cử đi thực tập tốt nghiệp theo chuyên môn đào tạo. Do vậy, khi ra trường sinh viên tiếp cận được ngay với thực tế công việc, không bỡ ngỡ, áp lực, nhiều doanh nghiệp đã tuyển dụng ngay sau kỳ thực tập.

Từ các giải pháp về kết nối việc làm, nhà ở xã hội,... báo cáo cũng đề xuất cách tiếp cận bài toán thu hút và giữ chân lao động theo 4 khâu liên hoàn: Cần – Hút – Giữ - Hội nhập. Cách tiếp cận này giúp đánh giá thị trường lao động không chỉ qua con số thiếu hụt nhân lực, mà còn là khả năng thu hút, giữ chân và phát huy năng lực của họ.