Hà Nội tìm giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác các thiết chế văn hóa, thể thao

Còn tình trạng thiết chế văn hóa, thể thao chưa phát huy hết công năng

Sáng 30/9, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức phiên giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố. Phiên giải trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 126 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại phiên giải trình, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, thông qua phiên giải trình, Thường trực HĐND TP đề nghị tập trung làm rõ các nhóm vấn đề lớn.

Thứ nhất, về công tác đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao, cần đánh giá việc đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đã thực sự đồng bộ, phù hợp với quy hoạch, nhu cầu và sự phát triển của thành phố hay chưa; việc phân bổ nguồn lực đã hợp lý chưa; những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, cải tạo, nâng cấp các thiết chế hiện nay là gì. Đặc biệt, đầu tư phải gắn với hiệu quả sau đầu tư. Ngay từ khi quyết định đầu tư phải tính đầy đủ phương án quản lý, vận hành, nguồn nhân lực, kinh phí và khả năng khai thác lâu dài.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu tại phiên giải trình.

Thứ hai, về công tác quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao, cần làm rõ mô hình quản lý hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, quản lý tài sản và trực tiếp tổ chức hoạt động.

Thứ ba, về vấn đề khai thác và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao: Một thiết chế được đầu tư khang trang nhưng ít hoạt động, ít người sử dụng thì chưa thể coi là đầu tư hiệu quả. Do đó, cần làm rõ nguyên nhân vì sao một số thiết chế chưa khai thác hết công năng; những vướng mắc về cơ chế tài chính, khai thác tài sản công, xã hội hóa; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao quản lý.

Đồng thời, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; lấy nhu cầu của người dân làm trung tâm; từng bước đưa các thiết chế văn hóa trở thành những không gian văn hóa thực sự có sức sống, có khả năng thu hút công chúng, thúc đẩy sáng tạo và đóng góp cho phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Thứ tư, về cơ chế, chính sách và các giải pháp huy động, phát huy nguồn lực, cần làm rõ những vướng mắc về cơ chế, chính sách đang hạn chế việc khai thác, sử dụng các thiết chế; nhất là cơ chế quản lý, sử dụng tài sản công, tự chủ, liên doanh, liên kết và xã hội hóa.

Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp cụ thể để khơi thông và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia đầu tư, tổ chức hoạt động, khai thác các thiết chế theo đúng quy định; qua đó nâng cao chất lượng hoạt động và giảm áp lực cho ngân sách nhà nước.

Rà soát, tháo gỡ vướng mắc để nâng cao hiệu quả khai thác

Những bất cập trong đầu tư, quản lý, khai thác các thiết chế văn hóa, thể thao đang đặt ra yêu cầu Hà Nội phải rà soát, tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả sử dụng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, rèn luyện thể thao của người dân.

Tại phiên giải trình, các đại biểu yêu cầu làm rõ nguyên nhân còn 22/46 cơ sở nhà, đất thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trách nhiệm của từng đơn vị và thời hạn hoàn tất; nguyên nhân chậm ban hành định mức, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công, trách nhiệm và thời điểm hoàn thành; phương án quản lý, phân loại và khai thác các công trình được chuyển giao về một số xã phường; xác định thời điểm xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, trách nhiệm cập nhật phục, bảo đảm tính chính xác và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long trả lời tại phiên họp giải trình. ﻿ Ảnh: Văn Tuyến

Đại biểu đề nghị làm rõ năng lực quản lý, vận hành sau phân cấp và phương án bố trí, đào tạo nhân lực sau khi các xã, phường tiếp nhận công trình lớn từ cấp huyện trước đây.

Trả lời câu hỏi của đại biểu về việc phân cấp quản lý thiết chế văn hóa giữa các xã, phường chưa có sự thống nhất, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Tuấn Long cho biết, tại các phường có trung tâm văn hóa - thể thao; các xã có trung tâm dịch vụ tổng hợp là đơn vị sự nghiệp được giao quản lý, vận hành thiết chế.

Đối với vấn đề đại biểu nêu về quản lý 109 các thiết chế chuyển giao cho các xã, phường, ông Phạm Tuấn Long cho biết, ngành đã rà soát tại 30 quận, huyện trước đây, những thiết chế đáp ứng quy định phân cấp đã được chuyển về xã, phường; các công trình quy mô lớn có thể được khai thác, sử dụng chung theo khu vực.

Sở đã đề xuất các xã, phường lân cận cùng khai thác một số công trình như Khu thể thao Quần Ngựa, Khu thể thao tại Long Biên và Đông Anh... Sở sẽ xây dựng các đề án khai thác từng phần diện tích để nâng cao hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí và chủ động vận hành mô hình theo nghị quyết Nghị quyết 31/2026/NQ-HĐND về việc Quy định một số chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội hóa và sử dụng ngân sách nhà nước để bảo vệ, phát triển văn hóa, thể thao; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố.

Về 22/46 cơ sở nhà, đất chưa được cấp giấy chứng nhận, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phạm Tuấn Long cho biết, đơn vị đã rà soát, đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng và khai thác các địa điểm này; đồng thời có lộ trình hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận, phục vụ đầu tư và quản lý.

Liên quan nội dung này, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hiện không có vướng mắc quan trọng về đất đai trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với công trình văn hóa, công trình sự nghiệp; các đơn vị cần lập hồ sơ theo quy định.