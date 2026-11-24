Sự kiện do UBND Hà Nội chỉ đạo, Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trợ, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) phối hợp cùng Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) tổ chức.

Ảnh minh họa.

Với chủ đề "Đô thị thông minh - Nền tảng thúc đẩy tăng trưởng hai con số", sự kiện là diễn đàn kết nối các nhà hoạch định chính sách, chính quyền địa phương, doanh nghiệp công nghệ và chuyên gia trong nước, quốc tế nhằm chia sẻ tầm nhìn, kinh nghiệm, hợp tác, xây dựng và phát triển thành phố thông minh các tỉnh/thành phố tại Việt Nam và quốc tế; thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số giữa các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, tổ chức trong khu vực châu Á. Diễn đàn cũng giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số phục vụ xây dựng, phát triển thành phố thông minh; thúc đẩy phát triển kinh tế số thành phố Hà Nội.

Thông qua diễn đàn, Hà Nội muốn tìm kiếm, tuyển chọn và kết nối các giải pháp công nghệ có khả năng giải quyết các bài toán lớn, điểm nghẽn của Hà Nội và các địa phương khác. Qua đó, tiếp cận các mô hình quản trị tiên tiến; kết nối cơ quan quản lý với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và chuyên gia; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong thực tiễn.

Sự kiện dự kiến thu hút hơn 2.000 lượt đại biểu, gồm lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đại diện đại sứ quán, tổ chức công nghệ thuộc 23 nền kinh tế thành viên ASOCIO, doanh nghiệp công nghệ và hơn 70 diễn giả, chuyên gia về đô thị thông minh.

Ngày 1/12, diễn đàn tổ chức 5 phiên chuyên đề về thương mại thông minh, tiêu dùng thông minh; bản sao số đô thị (Digital Twin); công nghiệp thông minh; công nghiệp văn hóa, du lịch thông minh và kinh tế đổi mới; kết nối kinh doanh số Việt Nam - châu Á.

Ngày 2/12, phiên toàn thể tập trung thảo luận định hướng phát triển đô thị thông minh và ứng dụng công nghệ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có Triển lãm Công nghệ số TechX - Make in Vietnam, với 4 phân khu về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công nghệ tương lai. Triển lãm sẽ giới thiệu các giải pháp số, thương mại điện tử, thanh toán thông minh, đô thị thông minh, các sản phẩm ứng dụng công nghệ số của các doanh nghiệp, với quy mô khoảng 60 gian hàng.

Chương trình dự kiến tổ chức hơn 100 lượt kết nối kinh doanh trực tiếp giữa doanh nghiệp công nghệ với doanh nghiệp, doanh nghiệp với cơ quan quản lý, đơn vị có nhu cầu; đồng thời diễn ra lễ ký kết hợp tác phát triển đô thị thông minh và trao Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2026, Giải thưởng Thành phố thông minh ASOCIO 2026.

Diễn đàn được kỳ vọng thúc đẩy hợp tác quốc tế, kết nối cung cầu công nghệ và hỗ trợ Hà Nội, các đô thị Việt Nam ứng dụng giải pháp số vào quản trị, phát triển kinh tế.