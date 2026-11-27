Dự kiến ngày 1/12, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo “Khai thác khách trung chuyển (quá cảnh, nối chuyến) đến Việt Nam - Cơ hội và giải pháp đối với Thủ đô Hà Nội”. Hội thảo nhằm trao đổi, đánh giá thực trạng, nhận diện những điểm nghẽn, phân tích cơ hội và đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp khai thác hiệu quả dòng khách trung chuyển, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và các ngành dịch vụ của Thủ đô.

Quảng bá hình ảnh Thủ đô đến bạn bè quốc tế

Theo số liệu thống kê, lượng hành khách nối chuyến qua Nội Bài tăng khá nhanh. Năm 2023 đạt 224.848 lượt, năm 2024 đạt 271.160 lượt, năm 2025 đạt 397.688 lượt. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, con số này đạt 412.613 lượt, vượt tổng số khách nối chuyến của cả năm 2025. Đây là tín hiệu cho thấy quy mô thị trường đang tăng lên, cần được nghiên cứu và khai thác bài bản hơn.

Hà Nội cũng có nền tảng du lịch tương đối đa dạng. Năm 2025, thành phố đón 33,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 7,9 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch khoảng 134.500 tỷ đồng. Hệ thống cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và các điểm tham quan tạo điều kiện để nghiên cứu phát triển những sản phẩm mới.

Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hà Nội.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận khách trung chuyển là nhóm khách có đặc điểm riêng. Họ có quỹ thời gian giới hạn, ít chủ động lên kế hoạch tham quan từ trước và đặc biệt quan tâm đến tính thuận tiện, an toàn, đúng giờ. Vì vậy, không thể áp dụng nguyên cách tổ chức tour du lịch truyền thống cho phân khúc này.

Giá trị của hội thảo nằm ở việc đặt ra một vấn đề mới nhưng rất cụ thể đối với sự phát triển của Thủ đô. Đây không đơn thuần là câu chuyện tăng thêm số lượng tour, mà là kết nối hàng không với du lịch, thương mại, văn hóa, ẩm thực, lưu trú, vận tải và kinh tế ban đêm. Nếu tổ chức và tận dụng tốt, Hà Nội có thể tăng nguồn thu dịch vụ, tạo thêm cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, đồng thời quảng bá hình ảnh Thủ đô đến bạn bè quốc tế.

Thiết kế sản phẩm phù hợp nhu cầu du khách

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá cao việc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổ chức hội thảo này. Đây là chủ đề có tính thời sự, gắn với yêu cầu mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả hơn những lợi thế sẵn có và tìm kiếm động lực mới cho kinh tế Thủ đô.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động trung chuyển hàng không không chỉ là câu chuyện vận hành của sân bay hay các hãng hàng không, mà đang trở thành một phân khúc dịch vụ và thị trường điểm đến.

Nhiều quốc gia, thành phố quan tâm phát triển các dịch vụ tham quan, lưu trú, mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa dành cho hành khách có thời gian quá cảnh, nối chuyến phù hợp. Qua đó, khoảng thời gian chờ giữa các chuyến bay được chuyển hóa thành cơ hội khám phá và tiêu dùng tại địa phương.

“Đối với Hà Nội, đây là hướng đi có nhiều tiềm năng. Thủ đô có Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là cửa ngõ hàng không quốc tế quan trọng của miền Bắc; có vị trí kết nối với các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Hồng và khu vực Trung du, miền núi phía Bắc. Bên cạnh đó, Hà Nội sở hữu hệ thống di sản văn hóa, lịch sử, cảnh quan, ẩm thực và dịch vụ du lịch phong phú, có khả năng tạo ra những trải nghiệm đặc trưng trong khoảng thời gian tương đối ngắn”, ông Nguyễn Văn Phong nói.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội cho rằng, cần xác định khai thác khách trung chuyển là hướng phát triển có tính liên ngành, trong đó du lịch đóng vai trò kết nối và xây dựng sản phẩm; hàng không, sân bay là đầu mối tiếp cận khách; giao thông bảo đảm khả năng di chuyển; còn văn hóa, di sản, ẩm thực, thương mại và dịch vụ tạo nên trải nghiệm.

Hà Nội có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm này. Với những hành khách có quỹ thời gian phù hợp, không gian hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, các di tích lịch sử, địa chỉ văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đặc trưng có thể trở thành điểm đến hấp dẫn. Trong một hành trình ngắn, du khách vẫn có thể cảm nhận được bản sắc Hà Nội thông qua cảnh quan, kiến trúc, món ăn, sản phẩm thủ công và nhịp sống đô thị.

“Cần nhấn mạnh điều quan trọng là phải thiết kế sản phẩm xuất phát từ thời gian và nhu cầu thực tế của khách. Ví dụ nhóm khách có thời gian ngắn có thể lựa chọn trải nghiệm ẩm thực, văn hóa hoặc mua sắm tại những địa điểm thuận tiện. Nhóm khách có thời gian dài hơn có thể tham gia city tour kết nối hồ Hoàn Kiếm, phố cổ và một số điểm di sản. Với khách có thời gian nối chuyến qua đêm, có thể phát triển gói dịch vụ kết hợp tham quan, lưu trú, trải nghiệm văn hóa và hoạt động buổi tối”, ông Nguyễn Văn Phong nói.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, mỗi sản phẩm phải xác định rõ thời lượng, lịch trình, phương tiện, giá bán, dịch vụ đi kèm và thời điểm đưa khách trở lại sân bay. Không nên thiết kế quá nhiều điểm đến trong một hành trình ngắn, làm tăng thời gian di chuyển và rủi ro trễ chuyến. Chất lượng sản phẩm không chỉ được đánh giá bằng số điểm khách đi qua, mà phải bằng sự thuận tiện, an toàn, đúng giờ và mức độ hài lòng.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, giao thông kết nối giữa Nội Bài với khu vực trung tâm cũng là yếu tố rất quan trọng. Với khách trung chuyển, thời gian quay lại sân bay là yêu cầu bắt buộc. Do đó, cần nghiên cứu các gói vận chuyển chuyên biệt, có điểm đón trả rõ ràng, giá cả minh bạch, thông tin đa ngôn ngữ và phương án dự phòng khi xảy ra ùn tắc hoặc thay đổi lịch trình.

Cùng với đó, các ngành cần khai thác tốt hơn các giá trị văn hóa, di sản, phố nghề, ẩm thực, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và đặc sản địa phương. Khách trung chuyển có thể không có đủ thời gian cho hành trình dài nhưng vẫn có nhu cầu tìm hiểu, thưởng thức và mua những sản phẩm mang dấu ấn Hà Nội. Nếu được kết nối hợp lý, hoạt động này sẽ tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp và người dân.

Về lâu dài, cần hướng tới hình thành hệ sinh thái dịch vụ trung chuyển có thương hiệu, kết nối với các cửa ngõ hàng không và điểm đến trong vùng. Việc chuẩn bị kết nối Nội Bài - Gia Bình cũng cần được đặt trong tầm nhìn đó. Khi mạng lưới hàng không vùng Thủ đô phát triển, hệ thống sản phẩm, dịch vụ, vận tải và liên kết điểm đến phải được chuẩn bị tương ứng.