Theo thông báo số 11003/TB-SKHCN ngày 21-11-2026, việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ nhằm triển khai thanh toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ theo Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 của HĐND thành phố Hà Nội về chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trên địa bàn thành phố.

Hình minh họa

Theo yêu cầu của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, đơn vị cung cấp dịch vụ phải có giải pháp kết nối, tích hợp với Cổng hỗ trợ chính sách, cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (API), tài liệu kỹ thuật và môi trường thử nghiệm. Hệ thống thanh toán cần hỗ trợ khởi tạo yêu cầu thanh toán, tạo mã QR theo từng giao dịch hỗ trợ, đồng thời cho phép người thanh toán sử dụng nhiều phương thức khác nhau, không phụ thuộc vào một ngân hàng hoặc ví điện tử cụ thể.

Đáng chú ý, giải pháp phải bảo đảm đồng bộ trạng thái giao dịch tự động, liên kết chính xác mã phiếu hỗ trợ, mã giao dịch, mã đơn hàng hoặc hợp đồng, mã nhà cung cấp và số tiền thanh toán. Đồng thời, có cơ chế ngăn ngừa ghi nhận trùng giao dịch, xử lý các trường hợp gián đoạn, sai lệch số tiền, hoàn trả và hủy giao dịch. Yêu cầu về an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu thanh toán, dữ liệu cá nhân và thông tin tài khoản cũng được đặt ra.

Về năng lực triển khai, các đơn vị tham gia phải có giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán còn hiệu lực, phù hợp với dịch vụ đăng ký; có thỏa thuận với ngân hàng hợp tác và phương án quản lý dòng tiền đáp ứng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, cần chứng minh kinh nghiệm triển khai giải pháp thanh toán với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; có đội ngũ kỹ thuật, vận hành và đối soát đáp ứng yêu cầu.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội yêu cầu phương án phí phải minh bạch theo từng bên chịu phí, đồng thời cam kết miễn phí đối với luồng chi hộ cho Sở. Thời gian triển khai, tích hợp, kiểm thử và nghiệm thu kỹ thuật tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành thủ tục lựa chọn đơn vị, thỏa thuận triển khai có hiệu lực và các bên bàn giao đầy đủ điều kiện cần thiết.

Hồ sơ đăng ký gồm văn bản đăng ký cung cấp dịch vụ, giấy phép hoạt động còn hiệu lực, tài liệu chứng minh năng lực pháp lý, kinh nghiệm triển khai, mô tả giải pháp kỹ thuật, phương án bảo đảm an toàn thông tin và kế hoạch triển khai. Các đơn vị quan tâm gửi hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội trước ngày 27-11-2026.