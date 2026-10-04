Hà Nội tiếp tục xử lý các điểm nghẽn úng ngập

Hà Nội tiếp tục nỗ lực xử lý các điểm nghẽn úng ngập. Ảnh: PV.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ ngày 24 đến 30-9-2026, trong 9 nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch 325/KH-UBND về khắc phục tình trạng úng ngập diện rộng, Sở đã hoàn thành 6 nhiệm vụ, 3 nhiệm vụ đang triển khai.

Đáng chú ý, 10/10 công trình, dự án khẩn cấp đã hoàn thành và đưa vào vận hành từ ngày 30-6-2026. Qua các đợt mưa gần đây, nhiều khu vực cho thấy khả năng tiêu thoát được cải thiện rõ rệt. Một số điểm như Võ Chí Công, Ressco, Eco Home, Mỹ Đình chỉ ngập khoảng 15-20cm và nước rút trong khoảng 30 phút sau khi mưa kết thúc. Nhiều khu vực Đại lộ Thăng Long, Ngoại Giao Đoàn, Tây Hồ Tây, Ciputra, An Khánh... không phát sinh ngập hoặc chỉ ngập cục bộ trong thời gian ngắn. Thành phố chưa xuất hiện điểm ngập sâu, kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến giao thông.

Tuy nhiên, theo báo cáo từ các địa phương, Hà Nội hiện còn 220 điểm úng ngập, gồm 91 điểm thuộc thành phố quản lý và 129 điểm do cấp xã quản lý. Sở Xây dựng đã nhận kế hoạch khắc phục của 106/126 xã, phường; đồng thời nhận báo cáo lũy kế của 117/126 địa phương về kết quả và kế hoạch xử lý các điểm ngập cục bộ.

Ở nhóm dự án cấp bách, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố cho biết 7/10 dự án đã hoàn thành, 2 dự án đang thi công và một dự án kiểm soát ngập lụt đang hoàn thiện báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Thành phố đồng thời triển khai 9 dự án thoát nước trung hạn bằng vốn đầu tư công và yêu cầu đẩy nhanh các dự án chậm tiến độ.

Về lâu dài, Sở Xây dựng đã hoàn thiện Đề án xử lý úng ngập khu vực nội thành Hà Nội giai đoạn 2026-2030 và trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt ngày 30-9. Nhiệm vụ lập Quy hoạch cao độ nền và thoát nước Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cũng đã được UBND thành phố phê duyệt.

Trước các trận mưa sắp tới, thành phố yêu cầu các đơn vị duy trì thoát nước tập trung lực lượng, phương tiện, khơi thông dòng chảy, vận hành cửa phai, trạm bơm và theo dõi chặt mực nước các sông Nhuệ, Đáy, Tích để chủ động ứng phó. Đồng thời, các dự án đầu tư công chậm tiến độ phải được rà soát, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ được phê duyệt.