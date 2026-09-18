Hà Nội tiếp tục ứng trực, khắc phục hậu quả mưa lũ

Theo số liệu báo cáo nhanh từ các xã, phường, đến 16h ngày 18/9, trên địa bàn Hà Nội có 3.062 nhà ở bị ngập, 345 hộ dân đang phải sơ tán tránh lũ. Số gia đình bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập lụt là hơn 6.700 hộ, tương đương khoảng 21.100 người.

Người dân xã Xuân Mai tích cực tham gia chống ngập ven sông Bùi. Ảnh: UBND xã Xuân Mai.

Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, mưa lũ còn gây tác động lớn đến hệ thống đê điều, thủy lợi trên địa bàn thành phố. Hơn 25km đê, bờ bao và 41km bờ kênh thủy lợi bị ngập tràn; hơn 1.100m bờ sông, bờ suối bị sạt; 130m đê bờ bao và 170m bờ kênh thủy lợi bị sự cố.

Tình trạng ngập cũng xảy ra tại một số công trình, hạ tầng thiết yếu. Có 7 cơ sở giáo dục và 9 nhà trạm bơm bị ngập. Hệ thống đường giao thông gồm quốc lộ, đường tỉnh, đường xã, đường sắt bị ngập gần 31,8km, khiến việc đi lại của người dân các địa phương rất khó khăn.

Cùng với hạ tầng, sản xuất nông nghiệp cũng chịu ảnh hưởng lớn trong đợt mưa lũ đang diễn ra. Thống kê ít nhất 5.348,3ha lúa, mạ và 1.524,8ha rau, màu bị thiệt hại. Diện tích cây hàng năm và cây ăn quả bị ảnh hưởng vẫn còn lần lượt 144,5ha và 1.361,5ha. Để phòng tránh nguy cơ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, người dân các địa phương đã phải di dời 478 con gia súc và 94.826 con gia cầm. Hiện, chưa ghi nhận số lượng gia súc, gia cầm bị chết.

Trong bối cảnh tình trạng ngập lụt vẫn còn diễn ra tại nhiều địa bàn, công tác ứng trực, thông tin, cảnh báo và tiêu úng tiếp tục được duy trì. Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp thủy lợi, UBND các xã, phường triển khai vận hành hàng trăm trạm bơm tiêu úng, chống ngập.

Ở cấp cơ sở, chính quyền địa phương, đặc biệt là các xã khu vực sông Đáy, sông Tích, sông Bùi, đã áp dụng nhiều biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả. Công tác ứng trực, tuyên truyền, cảnh báo và các biện pháp hỗ trợ cũng được tăng cường nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Cùng với các lực lượng tại địa phương, lực lượng quân đội, công an được Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố chỉ đạo tăng cường tại các khu vực xã, phường bị ngập, ảnh hưởng do mưa lũ. Lũy kế lực lượng hiệp đồng tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là 1.117 lượt người và 39 lượt phương tiện.

Việc huy động lực lượng, phương tiện và vật tư cũng được triển khai tại các xã, phường để phục vụ công tác ứng phó và hỗ trợ người dân. Đến nay, 4.906 lượt người, 266 lượt phương tiện, 6.053 chủng loại vật tư, dụng cụ đã được huy động phục vụ công tác ứng phó với mưa lũ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và bảo đảm điều kiện sinh hoạt cơ bản trong mưa lũ.