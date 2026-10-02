Hà Nội tiếp tục phối hợp đào tạo cán bộ với Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Tham dự buổi tiếp có đồng chí Bounyou Xaypanya, Phó Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam.

Cùng dự buổi tiếp còn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì tiếp đoàn cán bộ Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Ảnh: Thanh Hải

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá, khóa đào tạo, bồi dưỡng đã cung cấp nhiều thông tin, kinh nghiệm thiết thực về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển và đánh giá cán bộ. Đặc biệt, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm bước đầu của Việt Nam và Hà Nội trong đánh giá cán bộ thông qua các công cụ KPI, OKR.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, đánh giá cán bộ là khâu khó nhưng rất quan trọng trong công tác cán bộ, cần được thực hiện nghiêm túc, phù hợp với đặc điểm thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, đồng chí hoan nghênh đoàn cán bộ Thủ đô Viêng Chăn đã tham gia khóa học cũng như chương trình thực tế tại Hà Nội, Thanh Hóa và đánh giá chương trình được tổ chức nghiêm túc, các nội dung giảng dạy cơ bản đáp ứng yêu cầu của học viên.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Thanh Hải

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, những kiến thức, kinh nghiệm được trao đổi tại khóa học là cơ sở tham khảo quan trọng và điều cần thiết là mỗi cán bộ phải biết vận dụng phù hợp, hiệu quả vào thực tiễn công tác của cơ quan, đơn vị mình.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ mong muốn việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa Hà Nội và Viêng Chăn không dừng lại sau khi khóa học kết thúc mà tiếp tục được duy trì thông qua các kênh trao đổi giữa Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và Ban Tổ chức Thủ đô Viêng Chăn, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong tin tưởng, sau 12 ngày học tập, nghiên cứu và thực tế tại Hà Nội, Việt Nam, sẽ để lại những tình cảm tốt đẹp đối với các học viên. Đồng thời mong muốn các cán bộ sau khi trở về tiếp tục là cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Viêng Chăn, cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Lào.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn cán bộ Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Ảnh: Thanh Hải

Cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, tạo điều kiện của Thành ủy Hà Nội và các cơ quan, đơn vị trong suốt quá trình học tập tại Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thủ đô Viêng Chăn Phouthone Keodouangmany cho biết, rất vinh dự được thay mặt Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Viêng Chăn dẫn đoàn cán bộ chủ chốt sang học tập, bồi dưỡng và trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước tại Thủ đô Hà Nội.

Qua chương trình học tập, trao đổi, đoàn đã tiếp nhận nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, có ý nghĩa thiết thực trong các lĩnh vực. Những kinh nghiệm này sẽ được đoàn báo cáo với lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, tham khảo và vận dụng phù hợp vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tại Thủ đô Viêng Chăn.

Đồng chí Phouthone Keodouangmany nhấn mạnh, đây là những kinh nghiệm quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước nói chung, cũng như đối với Thủ đô Viêng Chăn nói riêng. Đoàn cán bộ Thủ đô Viêng Chăn sẽ vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm đã tiếp thu được; đồng thời, mỗi thành viên trong đoàn sẽ là một cầu nối góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, trong đó có mối quan hệ hợp tác giữa hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu.