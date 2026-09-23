Hà Nội: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố...

Hà Nội hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2026

Trung tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thái

Thay mặt Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố, Trung tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã trình bày báo cáo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.

Năm 2026 là năm đầu tiên Hà Nội cũng như cả nước thực hiện công tác tuyển quân trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Với quyết tâm cao, thành phố đã tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2026. Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên bám sát cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn và Trung tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hồng Thái

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân cùng các nghị định, thông tư, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu Chính phủ giao, với 4.000/4.000 công dân nhập ngũ và 721/721 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Đáng chú ý, thành phố tập trung nâng cao chất lượng chính trị của công dân nhập ngũ, nhất là tỷ lệ đảng viên. Năm 2026, có 190 đảng viên nhập ngũ vào Quân đội, tăng 40 người so với năm 2025. Thành phố tổ chức 8 điểm giao, nhận quân trang trọng, đúng quy định, được lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đánh giá cao, thực sự trở thành ngày hội tòng quân của nhân dân Thủ đô.

Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2027

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã, phường tiếp tục nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; tổ chức lễ giao, nhận quân trang trọng, an toàn, thực sự là Ngày hội tòng quân của nhân dân Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Thái

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn đề nghị các cơ quan, đơn vị, xã, phường tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn; kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp; thực hiện đúng quy trình tuyển quân, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, hoàn thành chỉ tiêu với chất lượng cao.

Đặc biệt, đồng chí Đỗ Anh Tuấn yêu cầu lựa chọn địa điểm giao nhận quân đáp ứng các điều kiện vừa trang trọng, ý nghĩa, vừa bảo đảm cơ sở vật chất, an toàn giao thông, an ninh trật tự, để ngày giao nhận quân thực sự là Ngày hội tòng quân.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan liên quan tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyển quân; tổ chức tập huấn công tác tuyển quân năm 2027, nhất là những nội dung, văn bản, hướng dẫn mới.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thái

Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Sở Y tế hướng dẫn công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe; Sở Nội vụ tham mưu đào tạo nghề, tạo việc làm cho bộ đội, công an xuất ngũ.

Đối với UBND các xã, phường, đồng chí Đỗ Anh Tuấn yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; thực hiện nghiêm các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, coi trọng xét duyệt hồ sơ, phẩm chất chính trị, đạo đức, sơ tuyển sức khỏe; bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, thực hiện phương châm “tuyển người nào chắc người đó”.

Ngoài ra, các địa phương phối hợp với đơn vị nhận quân tổ chức hiệp đồng, phân công cán bộ bám sát cơ sở, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân theo đúng quy định pháp luật.

Tại hội nghị, thành phố đã khen thưởng 68 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tuyển quân năm 2026.