Hà Nội tiếp tục là địa phương đứng đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Việc công bố PII 2026 nhằm cung cấp căn cứ, bằng chứng để các địa phương ban hành và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo

Chỉ số PII năm 2026 có tổng cộng 52 chỉ số thành phần, chia làm 7 trụ cột: (1) Thể chế, (2) Vốn con người và Nghiên cứu và Phát triển, (3) Cơ sở hạ tầng, (4) Trình độ phát triển của thị trường và (5) Trình độ phát triển của doanh nghiệp, (6) Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ, (7) Tác động.

Dữ liệu phục vụ xây dựng PII 2026 được thu thập từ hai nguồn chính. Nguồn thứ nhất từ số liệu thống kê, quản lí nhà nước được công bố chính thức từ các Bộ, cơ quan quản lí nhà nước, tổ chức ở trung ương (có 40/52 chỉ số) và nguồn thứ hai do các địa phương thu thập và cung cấp - kèm theo các tài liệu minh chứng (có 12/52 chỉ số). Đối với các địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn và tổ chức các buổi tập huấn cho các địa phương về thu thập và cung cấp dữ liệu, tài liệu minh chứng liên quan.

Theo kết quả phân tích, đánh giá PII 2026, Hà Nội tiếp tục là địa phương có điểm số cao nhất, 63.80 điểm, xếp hạng 1 và Cao Bằng là địa phương có điểm số thấp nhất, đạt 21.22 điểm, xếp hạng 34.

5 địa phương dẫn đầu cả nước về đổi mới sáng tạo năm 2026. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Mười địa phương dẫn đầu cả nước lần lượt là thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên.

Trong Top 10 địa phương dẫn đầu PII 2026, có 7 thành phố trực thuộc trung ương. Theo vùng miền, trong tốp 10 địa phương dẫn đầu có 6 địa phương ở khu vực miền Bắc, 2 địa phương ở khu vực miền Trung, 2 địa phương ở khu vực miền Nam.

Hà Nội là địa phương có điểm số cao nhất, đạt 63.80 điểm, xếp hạng 1 và Cao Bằng là địa phương có điểm số thấp nhất, đạt 21.22 điểm, xếp hạng 34.

Thành phố Hà Nội dẫn đầu 18/52 chỉ số thành phần, trong đó có các chỉ số về nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo như nhân lực, chi cho nghiên cứu phát triển, số tổ chức khoa học công nghệ, tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu phát triển, tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo và các đầu ra về tài sản trí tuệ như sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp hay giảm nghèo và chỉ số phát triển con người ...

Tiếp theo, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu 12/52 chỉ số thành phần, với những chỉ số đầu vào như tổ chức khoa học công nghệ, hạ tầng chung, tín dụng cho khu vực tư nhân, tài chính vi mô, mật độ doanh nghiệp, tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu phát triển, tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp mới thành lập và một số sản phẩm về tài sản trí tuệ cùng dẫn đầu với Hà Nội.

Quảng Ninh đứng thứ ba về số lượng các chỉ số dẫn đầu, với 5/52 chỉ số thành phần, bao gồm hạ tầng số, tín dụng cho khu vực tư nhân, dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp, OCOP và tốc độ giảm nghèo.

Kết quả PII năm 2026 theo các Trụ cột:

- Thể chế: 3 địa phương dẫn đầu lần lượt là thành phố Đà Nẵng, thành phố Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.

- Vốn con người và Nghiên cứu và phát triển: 3 địa phương dẫn đầu lần lượt là thành phố Hà Nội, thành phố Huế và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cơ sở hạ tầng: 3 địa phương dẫn đầu lần lượt là thành phố Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh.

- Trình độ phát triển của thị trường: 3 địa phương dẫn đầu lần lượt là thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hải Phòng.

- Trình độ phát triển của doanh nghiệp: 3 địa phương dẫn đầu lần lượt là thành phố Bắc Ninh, thành phố Hà Nội và Thái Nguyên.

- Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ: 3 địa phương dẫn đầu lần lượt là thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Huế.

- Tác động: 3 địa phương dẫn đầu lần lượt là Phú Thọ, thành phố Bắc Ninh và Ninh Bình./.