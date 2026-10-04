Hà Nội tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Thế giới 2026

Theo đó, Hà Nội đón nhận hai giải thưởng gồm “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á” (Asia's Leading City Break Destination) và “Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam” (Vietnam’s Leading City Cultural Destination).

Đáng chú ý, đây là lần thứ 5 liên tiếp, từ năm 2022 đến năm 2026, Hà Nội được vinh danh ở hạng mục “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á”. Kết quả tiếp tục ghi nhận sức hấp dẫn của Thủ đô đối với du khách quốc tế, đặc biệt ở phân khúc khách lựa chọn những chuyến đi ngắn ngày nhưng mong muốn kết hợp nhiều trải nghiệm về văn hóa, lịch sử, ẩm thực và đời sống đô thị.

Đây là lần thứ 5 liên tiếp, từ năm 2022 đến năm 2026, Hà Nội được vinh danh ở hạng mục “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á”

Với lợi thế là trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước, Hà Nội sở hữu hệ thống di sản phong phú, các công trình kiến trúc, không gian văn hóa và nhiều điểm đến gắn với chiều dài hơn 1.000 năm lịch sử. Cùng với đó, những sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của Thủ đô thông qua du lịch di sản, văn hóa, ẩm thực đến trải nghiệm phố cổ, không gian nghệ thuật và các hoạt động về đêm.

Ở hạng mục “Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam”, đây là lần thứ ba liên tiếp Hà Nội giành chiến thắng, sau các năm 2024 và 2025. Giải thưởng ghi nhận những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống được lưu giữ, phát huy qua nhiều thế hệ, đồng thời phản ánh nỗ lực của thành phố trong việc đưa di sản trở thành nguồn lực phục vụ phát triển du lịch.

Không chỉ dựa trên hệ thống di sản, Hà Nội những năm qua tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng, dịch vụ và các sản phẩm du lịch theo hướng đa dạng, chất lượng cao. Việc tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, chương trình trải nghiệm và hoạt động quảng bá điểm đến góp phần mở rộng không gian du lịch, tăng thêm lựa chọn cho du khách trong và ngoài nước.

Việc liên tiếp được vinh danh tại World Travel Awards cũng tạo thêm động lực để Hà Nội gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách. Qua đó, hình ảnh Thủ đô tiếp tục được quảng bá rộng rãi, góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Trong thời gian tới, du lịch Hà Nội định hướng phát triển theo hướng chất lượng cao, xanh, thông minh, sáng tạo và bền vững, tập trung khai thác các lợi thế đặc trưng về văn hóa, di sản và ẩm thực. Thành phố tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, chú trọng du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm và kinh tế đêm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, xúc tiến và nâng cao chất lượng phục vụ.

Cùng với việc phát huy các giá trị sẵn có, Hà Nội cũng hướng tới xây dựng thêm những sản phẩm mới, tạo sức hấp dẫn đối với các thị trường khách khác nhau. Việc tiếp tục được World Travel Awards vinh danh được xem là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Thủ đô trong phát triển du lịch, đồng thời là động lực để Hà Nội củng cố vị thế là một điểm đến giàu bản sắc.

Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) được ví như “Giải Oscar của ngành Du lịch”, nhằm tôn vinh các tổ chức, điểm đến và doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong lĩnh vực du lịch trên toàn cầu. Các giải thưởng được trao thông qua quá trình bình chọn công khai với sự tham gia của các chuyên gia và khách du lịch trên thế giới.