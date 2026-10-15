Hà Nội tiếp tục đưa hàng loạt xe buýt điện vào hoạt động

Ngày 15/10, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) tiếp tục đưa vào khai thác đoàn xe buýt điện mới trên tuyến số 31, nối khu vực Bách Khoa với Chèm (Đại học Mỏ), góp phần nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của Thủ đô.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã đưa vào khai thác 15 xe buýt điện tuyến buýt số 31 (Bách Khoa-Chèm, Đại học Mỏ). Ảnh TTXVN

Theo đó, Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội, đơn vị trực thuộc Transerco, chính thức vận hành 15 xe buýt điện VinFast EB8, mỗi xe có sức chứa 60 hành khách, thay thế toàn bộ phương tiện sử dụng nhiên liệu diesel trước đây trên tuyến số 31.

Đoàn xe mới có màu xanh lá đặc trưng, thiết kế theo bộ nhận diện thương hiệu Hanoibus, với họa tiết cánh chim hòa bình và hình ảnh Khuê Văn Các trên thân xe.

Không chỉ thay đổi về diện mạo, các xe buýt điện còn được trang bị sàn thấp, tạo thuận lợi cho hành khách lên xuống; thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng nhiều tiện ích nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Liên tục thay thế xe buýt diesel bằng xe điện

Theo lãnh đạo Transerco, việc đưa xe buýt điện vào khai thác trên tuyến số 31 là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch chuyển đổi phương tiện được triển khai liên tục trong tháng 10/2026.

Trước đó, trong hai ngày 5 và 6/10, đơn vị đã thay thế 53 xe buýt sử dụng nhiên liệu truyền thống bằng xe buýt điện trên bốn tuyến gồm 22A, 22B, 30 và 50.

Tiếp đó, ngày 8/10, Transerco đưa thêm 15 xe buýt điện vào vận hành trên tuyến số 83, kết nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên.

Đến ngày 12/10, đơn vị tiếp tục thay thế đoàn phương tiện trên tuyến số 33 bằng 11 xe buýt điện mới.

Tính chung các đợt thay thế được công bố từ ngày 5 đến 15/10, Transerco đã đưa 94 xe buýt điện vào khai thác trên các tuyến nói trên.

Việc liên tục đổi mới đoàn phương tiện cho thấy quá trình chuyển đổi từ xe buýt diesel sang xe buýt điện đang được triển khai theo từng tuyến cụ thể, hướng tới mở rộng quy mô vận tải công cộng sử dụng năng lượng sạch.

Phấn đấu nâng tỷ lệ phương tiện xanh vượt 51% vào cuối năm

Theo kế hoạch, Transerco đặt mục tiêu đưa tỷ lệ phương tiện chuyển đổi xanh vượt 51% vào cuối năm 2026.

Để thực hiện mục tiêu này, đơn vị tiếp tục triển khai việc thay thế các phương tiện sử dụng nhiên liệu truyền thống, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận hệ thống xe buýt.

Bên cạnh mục tiêu giảm phát thải, việc sử dụng xe buýt điện còn góp phần xây dựng hình ảnh giao thông công cộng hiện đại, thân thiện với môi trường và phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Thủ đô.

Theo lãnh đạo Transerco, việc vận hành xe buýt điện trên tuyến số 31 không chỉ đơn thuần là thay mới phương tiện, mà còn góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải, cải thiện chất lượng phục vụ hành khách.

Với việc tiếp tục mở rộng các tuyến sử dụng xe buýt điện, Hà Nội đang từng bước thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, hướng tới giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng giao thông đô thị.