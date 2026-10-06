Việc nghiên cứu, lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tiếp tục được thực hiện theo Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND TP. Hà Nội; bảo đảm phù hợp định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt và theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố.

Hà Nội tiếp tục điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Ảnh minh họa

Về trình tự, nội dung, thành phần hồ sơ, thành phố yêu cầu thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 và Nghị định số 34/2026/NĐ-CP ngày 22/1/2026 của Chính phủ; Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 và Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 9/12/2025 của Bộ Xây dựng cùng các quy định pháp luật hiện hành.

UBND thành phố giao Ban Quản lý đồ án Quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Xây dựng - đơn vị được giao tổ chức lập quy hoạch - phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, đơn vị tư vấn lập quy hoạch và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu trên cơ sở kế thừa các nội dung đã triển khai từ trước đến nay, các đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 5554/QĐ-UBND ngày 11/11/2025, bảo đảm yêu cầu tiến độ, thời gian, đúng quy định pháp luật và không làm gián đoạn việc tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch.

Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn Ban Quản lý đồ án Quy hoạch kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức thực hiện lập quy hoạch. Các sở, ngành thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn các đơn vị triển khai công việc theo quy định.

Đối với các hợp đồng, khối lượng công việc, hồ sơ, kinh phí đã thực hiện liên quan đến việc triển khai theo Quyết định số 5554/QĐ-UBND ngày 11/11/2025, UBND thành phố yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật và thẩm quyền của cơ quan, đơn vị liên quan.