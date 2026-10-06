Hà Nội tiếp tục điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định 5405/QĐ-UBND, bãi bỏ toàn bộ Quyết định 6142/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Việc bãi bỏ quyết định trên không đồng nghĩa dừng điều chỉnh quy hoạch khu vực sông Hồng.

Theo quyết định mới, thành phố tiếp tục nghiên cứu, lập đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng theo Nghị quyết 64/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội, đồng thời bảo đảm phù hợp với định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và các chỉ đạo liên quan.

Bỏ thủ tục phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch

Nghị quyết 64/2026/NQ-HĐND, có hiệu lực từ ngày 1/7, quy định quy hoạch chung xã, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đô thị, nông thôn trên địa bàn Hà Nội không phải thực hiện thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

Việc lập quy hoạch được thực hiện trên cơ sở quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, kế hoạch lập quy hoạch hoặc văn bản giao nhiệm vụ của UBND thành phố và các quy định liên quan.

Do đó, Hà Nội bãi bỏ Quyết định 6142 về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với trình tự mới. Quá trình nghiên cứu và lập đồ án vẫn được tiếp tục.

UBND TP Hà Nội giao Ban Quản lý đồ án Quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Xây dựng phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai đồ án.

Các đơn vị được phép kế thừa những nội dung đã nghiên cứu trước đó, đồng thời tiếp tục thực hiện các công việc theo quyết định giao nhiệm vụ của thành phố, bảo đảm tiến độ và tránh gián đoạn quá trình lập quy hoạch.

Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn quá trình thực hiện. Các hợp đồng, khối lượng công việc, hồ sơ và kinh phí đã triển khai trước đó được xử lý theo quy định.

Quy hoạch gần 11.000 ha dọc sông Hồng

Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 được Hà Nội phê duyệt tháng 3/2022.

Khu vực nghiên cứu kéo dài khoảng 40 km, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, với diện tích gần 11.000 ha. Trong đó, mặt nước sông Hồng khoảng 3.600 ha, đất bãi sông hơn 5.400 ha.

Đồ án xác định đây là không gian quan trọng trong cấu trúc đô thị trung tâm của Hà Nội, đồng thời là khu vực thoát lũ của sông Hồng.

Việc phát triển khu vực hai bên sông phải bảo đảm yêu cầu phòng chống lũ, đê điều, hành lang thoát lũ, đồng thời giải quyết các vấn đề về giao thông, hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang khu dân cư hiện hữu và khai thác quỹ đất ven sông.

Tháng 9, Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến người dân, tổ chức và chuyên gia về phương án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Việc điều chỉnh được thực hiện trong bối cảnh thành phố đang xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn dài hạn, đặt ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển, hệ thống hạ tầng và các chức năng đô thị dọc hai bờ sông Hồng.