Hà Nội tiếp tục điều chỉnh giao thông cầu Thăng Long từ ngày 16/10

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1530/TB-SXD ngày 15/10/2026 về việc điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu, giai đoạn 2.

Theo đó, kể từ ngày 16/10, các loại ô tô bị cấm rẽ phải từ đường gom phía Bắc cầu Thăng Long, đoạn trước cổng B Khu công nghiệp Thăng Long, để lên cầu trong khung giờ từ 5h đến 22h hằng ngày. Riêng xe buýt chỉ bị cấm trong các khung giờ cao điểm.

Phương án điều chỉnh được đưa ra sau khi cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá tình hình giao thông thực tế tại cầu Thăng Long và thống nhất điều chỉnh tại cuộc họp liên ngành giữa Sở Xây dựng và Công an TP Hà Nội ngày 14/10.

Từ 16/10, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực cầu Thăng Long, cấm ô tô rẽ phải từ đường gom phía Bắc lên cầu trong khung giờ 5h-22h hằng ngày nhằm phục vụ thi công trạm cân. (Ảnh minh họa)

Trước đó, theo Thông báo số 1472/TB-SXD ngày 7/10/2026, Hà Nội đã điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long để phục vụ thi công, trong đó có việc hạn chế ô tô rẽ phải từ đường gom phía Bắc lên cầu vào giờ cao điểm. Qua thực tế triển khai, cơ quan chức năng tiếp tục điều chỉnh khung giờ cấm nhằm bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc tại khu vực.

Thời gian áp dụng phương án mới từ ngày 16/10 đến hết ngày 10/11/2026.

Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật biển báo, biển chỉ dẫn và sơn kẻ vạch đường phù hợp với phương án mới; đồng thời theo dõi tình hình giao thông để kịp thời đề xuất điều chỉnh khi phát sinh bất cập.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố có trách nhiệm điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt theo thông báo, đồng thời thông tin đến các đơn vị vận hành và người dân. Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp hướng dẫn, điều tiết phương tiện, bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc trong quá trình thi công.

Người tham gia giao thông, đặc biệt là các phương tiện di chuyển từ đường gom phía Bắc cầu Thăng Long, cần chú ý hệ thống biển báo và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp trong thời gian áp dụng phương án điều chỉnh.