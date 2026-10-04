Hà Nội tiếp tục dẫn đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026

Ngày 4/10, trong khuôn khổ Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026.

Cụ thể, Hà Nội đạt 63,80 điểm, tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng. Theo sau là TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên.

Trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu có 7 thành phố trực thuộc Trung ương, 6 địa phương thuộc miền Bắc, 2 địa phương miền Trung và 2 địa phương miền Nam.

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. (Ảnh: Hùng Cường)

Hà Nội dẫn đầu 18/52 chỉ số thành phần của PII 2026. Các thế mạnh tập trung ở nhân lực nghiên cứu và phát triển, chi cho nghiên cứu và phát triển, số tổ chức khoa học và công nghệ, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển và hoạt động đổi mới sáng tạo.

Thành phố cũng dẫn đầu nhiều chỉ số liên quan đến tài sản trí tuệ như sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp. Một số chỉ số về giảm nghèo và phát triển con người cũng nằm trong nhóm dẫn đầu.

Xét theo các trụ cột, Hà Nội đứng đầu ở ba nhóm gồm vốn con người và nghiên cứu, trình độ phát triển của thị trường, sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ. Thành phố đứng thứ hai về trình độ phát triển của doanh nghiệp, sau Bắc Ninh.

TP.HCM dẫn đầu 12/52 chỉ số thành phần, với thế mạnh về hạ tầng chung, tín dụng cho khu vực tư nhân, tài chính vi mô, mật độ doanh nghiệp, doanh nghiệp mới thành lập và một số chỉ số về nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo. Một số chỉ số về tài sản trí tuệ được hai thành phố cùng dẫn đầu.

Quảng Ninh đứng thứ ba về số lượng chỉ số thành phần dẫn đầu, với 5 chỉ số gồm hạ tầng số, tín dụng cho khu vực tư nhân, dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp, OCOP và tốc độ giảm nghèo.

Bảng thứ hạng PII 2026 của các địa phương. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Ở các trụ cột khác, Đà Nẵng đứng đầu về thể chế, Quảng Ninh dẫn đầu về cơ sở hạ tầng, Bắc Ninh đứng đầu về trình độ phát triển của doanh nghiệp và Phú Thọ dẫn đầu về tác động.

PII 2026 gồm 52 chỉ số thành phần, được chia thành 7 trụ cột, phản ánh cả điều kiện đầu vào và kết quả đầu ra của hoạt động đổi mới sáng tạo tại địa phương.

Trong đó, 40 chỉ số sử dụng số liệu thống kê và dữ liệu quản lý nhà nước được các bộ, cơ quan, tổ chức ở Trung ương công bố chính thức. Với 12 chỉ số còn lại, các địa phương thu thập, cung cấp dữ liệu kèm tài liệu minh chứng.

Theo Bộ KH&CN, PII được xây dựng nhằm cung cấp căn cứ để các địa phương đánh giá năng lực, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo, từ đó xây dựng và thực hiện các giải pháp phù hợp.

PII được triển khai tại Việt Nam từ năm 2022 với sự phối hợp của Bộ KH&CN, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và các cơ quan liên quan. Từ năm 2023, Chính phủ giao Bộ KH&CN triển khai PII trên phạm vi toàn quốc.

Ở cấp quốc gia, Việt Nam sử dụng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) do WIPO công bố để nhận diện những điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống đổi mới sáng tạo và xây dựng chính sách phù hợp.

Theo dữ liệu được công bố, năm 2026 Việt Nam đứng thứ 43/139 nền kinh tế về GII, tăng một bậc so với năm trước. Tính từ năm 2013, thứ hạng của Việt Nam đã tăng 33 bậc, từ vị trí 76 lên 43.