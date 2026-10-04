Hà Nội tiếp tục dẫn đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026

Hà Nội tiếp tục đi đầu trong đổi mới sáng tạo cấp địa phương

Tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026.

Theo kết quả đánh giá, Hà Nội đạt 63,80 điểm, đứng thứ nhất trong 34 địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 58,30 điểm, Hải Phòng đứng thứ ba với 56,33 điểm, Quảng Ninh xếp thứ tư với 55,24 điểm và Bắc Ninh đứng thứ năm với 50,96 điểm.

Các vị trí tiếp theo trong Top 10 lần lượt là Huế 48,47 điểm, Đà Nẵng 48,17 điểm, Thái Nguyên 47,81 điểm, Tây Ninh 46,78 điểm và Hưng Yên 46,72 điểm.

Như vậy, khoảng cách điểm số giữa Hà Nội và địa phương đứng thứ hai là 5,50 điểm. Ở chiều ngược lại, Cao Bằng năm nay tiếp tục đứng cuối bảng với 21,22 điểm.

Năm nay, Hà Nội tiếp tục đi đầu về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) (Ảnh: Hữu Thắng).

PII 2026 gồm 52 chỉ số thành phần, được chia thành 7 trụ cột. Trong đó, 5 trụ cột đầu vào phản ánh các yếu tố tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, 2 trụ cột đầu ra phản ánh kết quả của quá trình này.

Với Hà Nội, điểm số đầu vào đổi mới sáng tạo đạt 67,68 điểm, cao hơn Thành phố Hồ Chí Minh với 64,21 điểm, Quảng Ninh với 63,66 điểm và Hải Phòng với 62,03 điểm. Ở đầu ra đổi mới sáng tạo, Hà Nội đạt 59,92 điểm, tiếp đến là Thành phố Hồ Chí Minh với 52,39 điểm, Hải Phòng với 50,63 điểm và Quảng Ninh với 46,81 điểm.

Xếp hạng điểm số PII 2026 của các địa phương (Ảnh chụp màn hình).

Trong 7 trụ cột, Hà Nội nổi bật nhất ở trụ cột về vốn con người và nghiên cứu - phát triển, với 86,68 điểm, đứng đầu cả nước. Hai địa phương xếp sau là Huế với 69,09 điểm và Thành phố Hồ Chí Minh với 58,16 điểm.

Hà Nội cũng đứng đầu về trụ cột trình độ phát triển của thị trường với 85,49 điểm, cao hơn Thành phố Hồ Chí Minh với 77,83 điểm, Hải Phòng với 74,99 điểm. Ở sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ, Hà Nội đạt 69,59 điểm, tiếp tục đứng đầu.

Tuy nhiên, bảng số liệu cũng cho thấy Hà Nội không đứng đầu ở tất cả các trụ cột. Với trụ cột về thể chế, Hà Nội chỉ đạt 50,17 điểm, trong khi dẫn đầu là Đà Nẵng với 80,03 điểm. Ở cơ sở hạ tầng, dẫn đầu là Quảng Ninh với 87,38 điểm. Với trình độ phát triển của doanh nghiệp, dẫn đầu là Bắc Ninh với 54,28 điểm.

Cuối cùng ở trụ cột tác động, ba địa phương lần lượt dẫn đầu trụ cột này là Phú Thọ, Bắc Ninh và Ninh Bình.

Đáng chú ý, số liệu lần này còn cho thấy Hà Nội cũng là địa phương có nhiều chỉ số thành phần đứng đầu nhất. Thành phố dẫn đầu 18/52 chỉ số, gồm 11 chỉ số đầu vào và 7 chỉ số đầu ra.

Những chỉ số Hà Nội đứng đầu tập trung vào nhân lực nghiên cứu và phát triển, chi cho nghiên cứu và phát triển, số tổ chức khoa học và công nghệ, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo. Ở nhóm đầu ra, Hà Nội dẫn đầu các chỉ số liên quan đến sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp, cùng một số chỉ số về tác động kinh tế - xã hội như giảm nghèo và chỉ số phát triển con người.

Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu 12 chỉ số, Quảng Ninh có 5

Đứng sau Hà Nội trên bảng xếp hạng năm nay tiếp tục là Thành phố Hồ Chí Minh với 58,30 điểm. Thành phố này dẫn đầu 12/52 chỉ số thành phần, gồm 8 chỉ số đầu vào và 4 chỉ số đầu ra.

Các lợi thế của Thành phố Hồ Chí Minh tập trung ở tổ chức khoa học và công nghệ, hạ tầng chung, tín dụng cho khu vực tư nhân, tài chính vi mô, mật độ doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp mới thành lập.

Phần công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia (Ảnh: Việt Anh).

Hải Phòng năm nay thay thế Quảng Ninh để đứng ở vị trí thứ ba với 56,33 điểm. Thành phố đạt 62,03 điểm đầu vào và 50,63 điểm đầu ra,

Quảng Ninh xếp thứ tư với 55,24 điểm và là địa phương có số chỉ số thành phần dẫn đầu nhiều thứ ba, với 5/52 chỉ số. Các chỉ số đứng đầu gồm hạ tầng số, tín dụng cho khu vực tư nhân, dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp, OCOP và tốc độ giảm nghèo.

Điểm số PII, đầu vào, đầu ra và 7 trụ cột của 10 địa phương dẫn đầu (Ảnh chụp màn hình).

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, PII được xây dựng để cung cấp bức tranh tổng thể về mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương. Chỉ số được triển khai thử nghiệm từ năm 2022 với sự phối hợp của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), sau đó chính thức triển khai trên phạm vi cả nước từ năm 2023.

Năm 2026, trong 52 chỉ số thành phần, có 40 chỉ số sử dụng số liệu thống kê, quản lý nhà nước được các bộ, cơ quan Trung ương công bố và 12 chỉ số do địa phương thu thập, cung cấp kèm tài liệu minh chứng.

Kết quả PII vì vậy không chỉ cho thấy vị trí của từng địa phương trên bảng xếp hạng mà còn chỉ ra những nhóm chỉ số đang tạo lợi thế hoặc hạn chế. Với Hà Nội, vị trí số một năm 2026 gắn với việc dẫn đầu 18/52 chỉ số và đạt điểm cao ở vốn con người, nghiên cứu - phát triển, thị trường và sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ.

Việc xây dựng chỉ số PII của Việt Nam đã được Tổ chức WIPO đánh giá cao. WIPO coi Việt Nam là hình mẫu cho các quốc gia trên thế giới học tập trong việc xây dựng chỉ số đánh giá đổi mới sáng tạo cấp địa phương dựa trên chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII).

Theo kết quả Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm nay, Việt Nam đã tăng một bậc, từ vị trí 44 năm 2025 lên vị trí 43 năm 2026. Bên cạnh đó, riêng nhóm chỉ số đầu ra đổi mới sáng tạo, Việt Nam tăng hai bậc, từ vị trí 37 lên 35.

Đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục duy trì hai chỉ số đứng đầu thế giới là tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo. Ba chỉ số khác nằm trong nhóm 10 quốc gia dẫn đầu gồm tỷ trọng nhập khẩu công nghệ cao ở vị trí thứ 3, số lượng ứng dụng điện thoại thông minh được phát triển và sử dụng ở vị trí thứ 5, tốc độ tăng năng suất lao động ở vị trí thứ 6.

Việt Nam cũng được ghi nhận ở 1 số chỉ số khác như chi cho nghiên cứu và phát triểndo doanh nghiệp trang trải trên tổng chi, xếp hạng 13, tín dụng nội địa cho khu vực tư nhân tính trên GDP, xếp hạng 14 và mức độ đa dạng của sản xuất trong nước, xếp hạng 19.