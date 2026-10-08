Hà Nội: Tiếp tục chuyển đổi hơn 20 tuyến xe buýt sang phương tiện điện

Ngày 8-10, tại lễ tổng kết và khen thưởng đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Lao động giỏi - Năng suất cao - Thu nhập tốt”, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, đợt thi đua này được gắn với kế hoạch đẩy nhanh chuyển đổi xanh.

Trong đó, Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu và Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội đã khẩn trương hoàn tất các điều kiện để đưa hơn 50 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên các tuyến 22A, 22B, 30 và 50 trong những ngày đầu tháng 10-2026.

Các đơn vị khác cũng đang tiếp tục chuẩn bị để chuyển đổi hơn 20 tuyến với hơn 275 xe buýt điện từ nay đến cuối năm, hướng tới mục tiêu đưa tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch của Transerco vượt 51% trong năm 2026.

Đại diện Ban tổ chức trao giải thưởng tặng các tập thể tại lễ tổng kết.

Đợt thi đua được triển khai với mục tiêu tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần đoàn kết - trách nhiệm - đổi mới - sáng tạo, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện các chương trình công tác, nghị quyết chuyên đề, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số; đồng thời, tiếp tục đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, đợt thi đua được triển khai đồng bộ tại tất cả các đơn vị xe buýt trực thuộc, với 78 tuyến, nhánh tuyến và hơn 3.000 công nhân lái xe, nhân viên phục vụ trực tiếp trên tuyến.

Điểm mới của năm nay là thi đua không chỉ tập trung vào lực lượng trực tiếp phục vụ hành khách, mà được mở rộng tới đội ngũ cán bộ, nhân viên nghiệp vụ, đặc biệt là các bộ phận kế hoạch điều độ, hành chính nhân sự. Qua đó, từng khâu từ tổ chức vận hành, điều hành, điều độ đến tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đều được đưa vào đánh giá.

Với 103 tiêu chí thuộc 6 nhóm nội dung, kết quả thi đua được kiểm chứng qua nhiều kênh: Từ kiểm tra trực tiếp trên tuyến, tại đơn vị đến dữ liệu từ cơ quan quản lý, lực lượng chức năng, báo chí, mạng xã hội, tổng đài chăm sóc khách hàng, camera và thiết bị giám sát hành trình. Qua đó, đợt thi đua đã tạo ra những chuyển biến rõ nét, có thể đo đếm bằng những kết quả cụ thể.

Xe buýt điện hoạt động tại Hà Nội.

Chất lượng phục vụ hành khách có những chuyển biến rõ rệt. Từ việc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử và phong trào “Văn minh xe buýt”, những lời chào, lời cảm ơn cùng thái độ niềm nở, thân thiện của người lái xe, nhân viên phục vụ đang dần trở thành một phần trong quy trình phục vụ hằng ngày.

Trong đợt thi đua, Tổng đài chăm sóc khách hàng Transerco ghi nhận 3.437 thông tin khen ngợi của hành khách, tăng hơn 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, 1.629 thông tin ghi nhận thái độ phục vụ ân cần, chào hỏi thân thiện và những hành động đẹp; 876 trường hợp nhân viên trả lại tài sản hành khách để quên trên xe.

Năm 2026 cũng là năm thứ 5 liên tiếp Tổng công ty tiếp tục tổ chức bình xét các giải thưởng: Vô lăng vàng, nhân viên phục vụ xe buýt tiêu biểu, thợ sửa chữa giỏi nhằm tôn vinh những công nhân lao động đã và đang gắn bó lâu năm, hạt nhân trong lao động sản xuất và phục vụ hành khách.

Qua bình xét, Ban tổ chức đã lựa chọn khen thưởng 77 cá nhân tiêu biểu. Kết thúc đợt thi đua cao điểm năm 2026, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng công ty đã quyết định khen thưởng tổng số 724 giải thưởng các loại cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.