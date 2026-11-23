Hà Nội tiếp tục chuẩn hóa, kết nối dữ liệu đất đai
Hà Nội đang chuyển trọng tâm từ chiến dịch cao điểm làm sạch dữ liệu đất đai sang hoàn thiện, kết nối và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý. Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, thành phố đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, việc chuẩn hóa dữ liệu và xây dựng các quy trình thủ tục hành chính trên nền tảng số vẫn cần tiếp tục đẩy mạnh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-tiep-tuc-chuan-hoa-ket-noi-du-lieu-dat-dai-246261123165030597.htm