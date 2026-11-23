Giá xăng đã giảm 5 kỳ liên tiếp, đưa E5 RON92 xuống 18.576 đồng/lít và E10 RON95-III còn 19.100 đồng/lít từ ngày 19.11. Tuy nhiên, tại chợ dân sinh và các điểm bán lẻ, nhiều mặt hàng thiết yếu chưa giảm tương ứng. Số liệu thống kê cho thấy giá thực phẩm đã có nhóm giảm, nhưng chi phí vận chuyển chỉ là một phần trong cấu thành giá bán cuối cùng.