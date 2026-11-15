Hà Nội tiếp sức hộ kinh doanh, doanh nghiệp chuyển đổi số
Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, thành phố Hà Nội triển khai chương trình hỗ trợ phiếu chuyển đổi số với tổng kinh phí 50 tỷ đồng. Thông qua cơ chế hỗ trợ tối đa 70% chi phí hợp đồng, chương trình tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp cận các giải pháp công nghệ, giảm chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc đăng ký được thực hiện trực tuyến trên ứng dụng iHanoi, thông qua mini app “HANOINEXT”.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-tiep-suc-ho-kinh-doanh-doanh-nghiep-chuyen-doi-so-246261115122223369.htm