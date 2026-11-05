Hà Nội 'tiếp sức' cộng đồng kinh doanh chuyển đổi số

Cấp phiếu điện tử qua iHanoi

Sở Khoa học và Công nghệ làm việc và nghe các nghệ nhân giới thiệu nghề dệt tại làng nghề Vạn Phúc (phường Hà Đông). Ảnh: T.H

Theo kế hoạch, hộ kinh doanh được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng đối với chuyển đổi số và 20 triệu đồng đối với thương mại điện tử. Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng; doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã tối đa 60 triệu đồng; doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng.

Ngân sách nhà nước sẽ thanh toán khoản hỗ trợ trực tiếp cho nhà cung cấp khi giao dịch đáp ứng đầy đủ điều kiện, phần chi phí vượt mức trần hoặc vượt hạn mức do đối tượng thụ hưởng tự thanh toán qua cổng thanh toán kết nối với hệ thống.

Các nền tảng chuyển đổi số hỗ trợ hộ kinh doanh trên môi trường số. Ảnh: T.H

Theo ông Ngô Văn Tỉnh, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế số - Xã hội số, Sở Khoa học và Công nghệ, toàn bộ gói hỗ trợ được thực hiện bằng cơ chế phiếu điện tử (voucher) tích hợp trên ứng dụng iHanoi, thông qua mini app “HANOINEXT”.

Mỗi đối tượng đủ điều kiện được cấp một phiếu chuyển đổi số và một phiếu thương mại điện tử. Việc thanh toán được cơ quan quản lý thanh toán trực tiếp với nhà cung cấp giải pháp, sau khi bên cung cấp giải pháp và bên sử dụng giải pháp xác nhận hoàn thành…

Nhóm kinh doanh nào được hưởng voucher điện tử?

Làng nghề Sơn Đồng (xã Sơn Đồng) có lịch sử hình thành, tồn tại và phát triển hơn 1.000 năm. Ảnh: N.M

Cũng theo Sở Khoa học và Công nghệ, chương trình phân chia đối tượng thụ hưởng dựa trên các tiêu chí khách quan, có minh chứng và dữ liệu đối chiếu, bảo đảm công khai, minh bạch, không gắn với nhà cung cấp hay đối tượng cụ thể. Có 9 đối tượng được thụ hưởng chương trình trong đợt 1, ưu tiên 8 nhóm có nhu cầu lớn, có khả năng triển khai ngay trong giai đoạn cuối năm 2026.

Đó là nhóm G1 gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc, Chuyên Mỹ, Sơn Đồng thuộc Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới. Nhóm G2 là các chủ thể có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên và còn hiệu lực.

Nhóm G3 gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh bán hàng hóa sản xuất tại Việt Nam trên sàn thương mại điện tử thuộc các ngành hàng điện tử; mỹ phẩm, làm đẹp; thời trang; nhà cửa, đời sống; bách hóa, thực phẩm.

Nhóm G4 dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất, chế biến, chế tạo có 100% vốn Việt Nam, có cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo xã Nam Phù và các hộ sản xuất đạt chuẩn OCOP livestream bán sản phẩm trên nền tảng số. Ảnh: hanoimoi

Nhóm G5 gồm các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn và cơ sở kinh doanh có địa điểm tại phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam. Nhóm G6 là hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm.

Nhóm G7 gồm các doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh từ ngày 1-1-2025. Nhóm G8 dành cho các cơ sở thực phẩm tham gia chuỗi cung ứng (gồm cơ sở sản xuất, chế biến, phân phối, cung cấp thực phẩm cho bếp ăn trường học, bếp ăn tập thể, siêu thị, nhà hàng, chuỗi cửa hàng và nhà phân phối).

Bên cạnh 8 nhóm ưu tiên, nhóm G9 dành cho tất cả doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh đáp ứng đầy đủ điều kiện nhưng không thuộc các nhóm từ G1 đến G8.

Việc ứng dụng AI và thương mại điện tử không dừng lại ở giải pháp kỹ thuật ngắn hạn, mà là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược chuyển đổi số và phát triển kinh tế số của Hà Nội. Ảnh: hanoimoi

Quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký bắt đầu từ 8 giờ ngày 9-11 đến 17 giờ ngày 4-12 (hoặc kết thúc sớm hơn khi kinh phí được phân bổ hết), thực hiện theo nguyên tắc xét duyệt theo thứ tự hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và trong phạm vi kinh phí.

Người đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc chủ hộ kinh doanh sử dụng tài khoản định danh điện tử đăng nhập vào ứng dụng iHanoi, truy cập mini app “HANOINEXT”, kê khai thông tin, tải các giấy tờ cần thiết, lựa chọn nhóm đối tượng và danh mục sản phẩm, dịch vụ phù hợp để hoàn tất thủ tục đăng ký.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, qua làm việc trực tiếp với các địa phương, Sở ghi nhận nhu cầu về ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số rất lớn. Trong chiến dịch 100 ngày tăng tốc chuyển đổi số, Sở đã hỗ trợ 323.000 hộ kinh doanh tiếp cận phần mềm, gấp hai lần chỉ tiêu đề ra…

Đây cũng là mục tiêu mà thành phố Hà Nội đề ra nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại các làng nghề, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế số và phát triển bền vững.

Trong hai tháng cuối năm nay, Sở tập trung triển khai gói hỗ trợ 50-55 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng nền tảng số, thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, tiếp tục làm việc trực tiếp với 10 xã, phường chuyển đổi số yếu, chậm nhất để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế số.