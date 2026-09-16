Hà Nội 'tiếp sức' cho doanh nghiệp công nghiệp chủ lực cất cánh

Công nghiệp chủ lực giữ vai trò "đầu tàu"

Thông tin từ Sở Công Thương Hà Nội cho thấy, trong 8 tháng qua, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của thành phố tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,8%; sản xuất và phân phối điện tăng 9,6%; ngành khai khoáng tăng 7,8%. Những kết quả tích cực này cho thấy sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó các sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) đang góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô.

Nhằm thúc đẩy phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL), giai đoạn 2018-2025, UBND thành phố Hà Nội đã công nhận 265 sản phẩm của 181 doanh nghiệp đạt danh hiệu SPCNCL. Các doanh nghiệp trong nhóm này duy trì hoạt động ổn định, với tổng doanh thu mỗi năm gần 200.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu gần 2 tỷ USD, đồng thời tạo việc làm cho khoảng 80.000 lao động. Những con số trên cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của các SPCNCL đối với phát triển sản xuất, mở rộng thị trường và tạo việc làm trên địa bàn Thủ đô.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tại hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp Hà Nội năm 2026 . Ảnh: Hoài Nam

TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam chia sẻ: Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp có SPCNCL đã khẳng định được vai trò làm trụ đỡ, động lực cho phát triển công nghiệp Thủ đô.

“Một số doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Sơn Hà, Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông... có doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng/năm. Thậm chí, có những doanh nghiệp đạt doanh thu tới hơn 4.000 tỷ đồng/năm như: Công ty cổ phần Vicostone, Tổng công ty May 10, Tập đoàn SunHouse...”, TS Trần Đình Thiên nêu ví dụ.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu Nguyễn Ngọc Chung cho biết: Là một trong những doanh nghiệp có SPCNCL, công ty đang hướng tới mục tiêu tạo ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu trong nước và từng bước mở rộng thị trường ra thế giới.

“Hiện công ty đang sản xuất thang máy Made in Vietnam theo tiêu chuẩn châu Âu. Đối với động cơ thang máy, công ty đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với Tập đoàn CSAG (Tây Ban Nha). Đây là cơ sở để doanh nghiệp đưa ra thị trường những sản phẩm thang máy tiêu chuẩn châu Âu với mức giá phù hợp, tạo thêm cơ hội để người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận sản phẩm chất lượng cao”, ông Nguyễn Ngọc Chung chia sẻ.

Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

Việc được công nhận là SPCNCL đã hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư sản xuất sản, doanh nghiệp cũng gặp nhiều bất cập cần được tháo gỡ.

Thông tin về những khó khăn trong quá trình sản xuất, tiêu thụ SPCNCL, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp sản xuất SPCNCL thành phố Hà Nội (HAMI)Nguyễn Xuân Phú cho biết: Hiện hầu hết các các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL đang hoạt động kinh doanh riêng rẽ, chưa xây dựng được mối liên kết thành chuỗi sản xuất. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến quảng bá mở rộng thị trường tiêu thụ của cơ quan quản lý còn dừng ở mức khiêm tốn.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tại hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp Hà Nội năm 2026. Ảnh: Hoài Nam

Theo Chủ tịch HĐQT khóa Việt Tiệp Lê Đức Phương, hiện nhiều SPCNCL thành phố Hà Nội đang bị đánh đồng vào sản phẩm chất lượng thấp, gây ra hệ lụy vô cùng phức tạp cho doanh nghiệp làm ăn chân chính. Bên cạnh đó, những vấn đề về thuế, vốn, mặt bằng sản xuất, thủ tục hành chính… là những khó khăn mà đơn vị sản xuất SPCNCL đang phải đối mặt.

Tương tự, Tổng Giám đốc Công ty CP Cơ điện TOMECO Lê Quý Khả than rằng, để phát triển sản xuất đủ sức tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu cần có số vốn lớn nhưng hiện các ngân hàng đang áp dụng lãi vay ngắn hạn lên đến 8%/năm. Đặc biệt, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn vay sản suất kinh doanh khi ngân hàng báo hết “room” tín dụng.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Đức Hải cho biết: Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá tiêu thụ SPCNCL, ngành công thương Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp tham gia các chuỗi sản xuất, kinh doanh, cung ứng trong nước và quốc tế. Cụ thể, kết nối giữa doanh nghiệp Hà Nội với Singapo (ngành sản xuất công nghiệp, điện điện tử, công nghệ thông tin, thu hút đầu tư cụm công nghiệp…), giới thiệu cung cấp thông tin mở rông thị trường tới 33 nước trên thế giới. Qua đó, mời gọi các doanh nghiệp nước ngoài hợp tác đầu tư đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản phẩm mới, tham gia hệ thống phân phối vào thị trường quốc tế”, ông Hải nêu ví dụ

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3140/QĐ-UBND phê duyệt đề cương nhiệm vụ "Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045". Trong đó, thành phố Hà Nội giao cho các sở, ngành liên quan đẩy mạnh thực thi hoàn thiện cơ chế, chính sách; xúc tiến đầu tư, thương mại; cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh; tuyên truyền, tôn vinh và xây dựng thương hiệu SPCNCL...

Để tiếp tục phát triển SPCNCL, Hà Nội sẽ tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, đổi mới công nghệ, đào tạo nhân lực, cải tiến mẫu mã và mở rộng mặt bằng sản xuất; đồng thời thu hút doanh nghiệp trong nước, nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp. Thành phố xác định SPCNCL giữ vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp. Đến năm 2030, Hà Nội duy trì, phát triển 23 khu công nghiệp với tổng diện tích 3.166ha và 198 cụm công nghiệp, diện tích khoảng 7.296ha, tạo thêm mặt bằng sản xuất phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là các cơ sở ngành nghề truyền thống.

Thông tin về việc hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất SPCNCL thâm nhập chuỗi cung ứng toàn cầu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh: Thành phố cam kết luôn đồng hành tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng sản xuất, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, ưu đãi về vốn… để các doanh nghiệp SPCNCL hình thành những đơn vị có khả năng cạnh tranh quốc tế, dẫn dắt, làm chỗ dựa, nâng đỡ những doanh nghiệp khác cùng phát triển.