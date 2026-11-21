Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân

Sáng nay, 21/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ với 472/479 đại biểu tham gia biểu quyến tán thành.

Nghị quyết nêu rõ, điều chỉnh diện tích tự nhiên là 40,06 km² và quy mô dân số là 1.057 người tại khu vực của xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội quản lý. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.

Văn bản, giấy tờ có nội dung liên quan đến khu vực được điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này đã được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, cấp trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, người có thẩm quyền.

Kết quả biểu quyết

Hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến khu vực được điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương đã được tiếp nhận hợp lệ mà đến ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành chưa giải quyết xong thì được chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hà Nội tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật, không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại hồ sơ.

Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, chế độ, chính sách áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội được áp dụng đối với khu vực được điều chỉnh từ tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội. Trường hợp chế độ, chính sách đang được thực hiện đối với khu vực này có mức hưởng cao hơn hoặc thành phố Hà Nội chưa có chế độ, chính sách tương ứng thì tiếp tục được thực hiện cho đến hết thời hạn áp dụng hoặc đến khi cơ quan có thẩm quyền quyết định chế độ, chính sách thay thế, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Hai địa phương công khai đầu mối tiếp nhận, chính sách chuyển tiếp

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, về bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và ổn định đời sống của người dân, xã Thịnh Minh và xã Ba Vì cùng thuộc khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 nên các chính sách theo địa bàn được kế thừa liên tục; các chính sách theo đối tượng, trong đó có chính sách đối với người thuộc diện bảo trợ xã hội và đồng bào dân tộc thiểu số, được rà soát, đối chiếu và chuyển tiếp theo nguyên tắc nêu tại điểm e mục 2 Báo cáo này.

Tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu, danh sách đối tượng thụ hưởng; thành phố Hà Nội có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức thực hiện chính sách, người dân không phải thực hiện lại thủ tục xác nhận quyền lợi đã được xác lập hợp pháp; việc phân công cơ quan chủ trì, trong đó có Sở Dân tộc và Tôn giáo đối với chính sách dân tộc, do UBND thành phố Hà Nội quyết định theo thẩm quyền. Hai địa phương công khai đầu mối tiếp nhận, danh mục, chính sách chuyển tiếp và kênh tiếp nhận phản ánh của người dân, không để việc thay đổi địa giới làm phát sinh thêm khó khăn, chi phí cho nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình

Đối với xóm Mom, xóm Bu Chằm, nơi có đồng bào dân tộc Mường, Dao sinh sống, việc điều chỉnh địa giới hành chính làm cho các hộ dân trong cùng cộng đồng dân cư thuộc địa bàn quản lý của hai địa phương khác nhau. Chính phủ sẽ chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ bổ sung nội dung riêng trong kế hoạch triển khai đối với hai xóm. UBND xã Ba Vì phối hợp với UBND xã Thịnh Minh duy trì tuyến trường, tuyến khám bệnh, chữa bệnh phù hợp trong giai đoạn chuyển tiếp; tạo điều kiện duy trì sinh hoạt cộng đồng, quan hệ dòng họ, lễ hội, nghĩa trang, đường dân sinh và các thiết chế văn hóa của đồng bào Mường, Dao.

Đối với 126 hộ tiếp tục thuộc xã Thịnh Minh, UBND tỉnh Phú Thọ tiếp tục bảo đảm chế độ, chính sách theo quy định; rà soát điều kiện sinh hoạt, sản xuất, giao thông, trường học, y tế và các công trình phục vụ chung để giải quyết hoặc đề xuất chính sách hỗ trợ theo thẩm quyền. Thành phố Hà Nội phối hợp duy trì việc sử dụng các tuyến đường dân sinh, nguồn nước, công trình công cộng, nghĩa trang có liên quan đến hai bên đường địa giới.

Về giấy tờ, thủ tục hành chính và dịch vụ công, UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ sẽ chủ động cập nhật dữ liệu dân cư, hộ tịch, đất đai và thông tin địa chỉ trên hệ thống dịch vụ công, không yêu cầu người dân kê khai lại thông tin đã có; công khai bản đồ địa giới, danh mục thủ tục, hướng dẫn, giải đáp về giấy tờ, quyền sử dụng đất và chính sách trên cổng thông tin điện tử của hai địa phương;

UBND xã Ba Vì bố trí điểm hỗ trợ thủ tục hành chính, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân xóm Mom, xóm Bu Chằm. Đề xuất tổ chức hình thức phục vụ hành chính lưu động được ghi nhận để UBND thành phố Hà Nội nghiên cứu, triển khai theo thẩm quyền.