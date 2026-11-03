Hà Nội tiếp nhận quản lý gần 9km cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên

Một đoạn cao tốc Hà Nội -Thái Nguyên. Ảnh minh hoạ

Theo quyết định, Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Khu Quản lý đường bộ I và các đơn vị liên quan bàn giao tài sản theo quy định.

Quá trình chuyển giao phải bảo đảm công tác quản lý, khai thác và bảo trì được duy trì liên tục, không gián đoạn. Việc điều chuyển nhằm thống nhất đầu mối quản lý đoạn tuyến, trong bối cảnh khu vực này được cải tạo, mở rộng để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, căn cứ Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 13-4-2026 của UBND thành phố Hà Nội, đoạn tuyến CT.07 từ Km0+000 đến Km8+772,76 được cải tạo, mở rộng đồng bộ trong dự án đường kết nối do UBND thành phố làm cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi hoàn thành, đoạn tuyến sẽ trở thành một bộ phận của tuyến đường kết nối, được tổ chức thống nhất về quy mô, phân làn, phân luồng, tốc độ khai thác, hệ thống giao thông thông minh (ITS), báo hiệu và chiếu sáng.

Cục Đường bộ Việt Nam nhận định, nếu đoạn tuyến gần 9km tiếp tục do Bộ Xây dựng quản lý, trong khi phần còn lại thuộc UBND thành phố quản lý, sẽ hình thành hai đầu mối trên cùng một tuyến đường được đầu tư đồng bộ. Điều này có thể gây khó khăn trong tổ chức giao thông, vận hành hệ thống ITS, xử lý ùn tắc, tai nạn và sự cố; đồng thời làm tăng chi phí quản lý, bảo trì.

Việc chuyển giao sẽ giúp Hà Nội thống nhất quản lý, vận hành và bảo trì toàn tuyến, phù hợp với chủ trương phân cấp, nâng cao trách nhiệm của địa phương.