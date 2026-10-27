Hà Nội tiếp nhận khoảng 74 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' năm 2026

Tối 26/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình "Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2026" và vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho công tác an sinh trên địa bàn Hà Nội.

Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Phát biểu khai mạc và thông tin tại Chương trình,Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái, tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo", chung tay đóng góp, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và các hoạt động an sinh xã hội của thành phố.

Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là một nghĩa cử cao đẹp, góp phần mang đến thêm cơ hội, niềm tin và hy vọng cho những người còn khó khăn. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cam kết tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực ủng hộ công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả.

"Với truyền thống đoàn kết, nhân ái của người Hà Nội, cùng sự chung tay, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, chương trình "Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội" năm 2026 sẽ tiếp tục lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, mang đến thêm nhiều cơ hội, niềm tin và hy vọng cho những hoàn cảnh còn khó khăn", bà Bùi Huyền Mai bày tỏ tin tưởng.

Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, huy động nguồn lực cùng các cấp, ngành chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình năm 2026 là hoạt động giao lưu, kết nối trực tiếp với chủ đề "Kết nối yêu thương - Sẻ chia hy vọng", được tổ chức từ điểm cầu chính tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đến 3 điểm cầu tại các xã Kiều Phú, Đa Phúc và Hát Môn.

Thông qua những câu chuyện đời thường, chân thực và xúc động, chương trình giới thiệu những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, những nghị lực vươn lên trong cuộc sống, đồng thời lan tỏa ý nghĩa của sự đồng hành, sẻ chia từ cộng đồng.

Một trong những nội dung quan trọng của chương trình là hoạt động tiếp nhận ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2026.

Theo thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, đến 17 giờ ngày 26/10/2026, Ban Tổ chức đã tiếp nhận khoảng 74 tỷ đồng từ các tập thể, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, thể hiện sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng đối với công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn Thủ đô.

Trong khuôn khổ chương trình, 12 tập thể được tặng Bằng khen của Thành ủy Hà Nội, 14 tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trong công tác ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”; 19 tập thể được khen thưởng về công tác quyên góp, vận động, ủng hộ và cứu trợ người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai năm 2025 và 20 tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội được vinh danh.

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao hỗ trợ sinh kế thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 30 xã, phường, giúp các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập.