Hà Nội tiếp nhận khoảng 74 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' năm 2026

Cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". (Ảnh: Trang Thông tin điện tử Đảng bộ thành phố Hà Nội)

Tối 26/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2026, vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, huy động nguồn lực cùng các cấp, ngành chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Tham dự chương trình có Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các sở, ban, ngành thành phố, đại diện cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các xã, phường; các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên tiêu biểu.

Khai mạc chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh: phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, tương thân tương ái của dân tộc, những năm qua, thành phố luôn quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người yếu thế. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, công tác vận động, chăm lo người nghèo đạt nhiều kết quả thiết thực. Hà Nội hiện không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Trung ương.

Từ năm 2025 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” cấp thành phố đã vận động, tiếp nhận hơn 116 tỷ đồng; quỹ cấp xã, phường tiếp nhận hơn 126 tỷ đồng. Nguồn lực này được sử dụng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.325 nhà Đại đoàn kết; trao tặng phương tiện sinh kế, phương tiện đi lại; hỗ trợ khám, chữa bệnh, học tập và trao hàng nghìn suất quà cho các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các dịp lễ, Tết.

Theo bà Bùi Huyền Mai, sự phát triển của Thủ đô không chỉ được thể hiện qua những thành tựu kinh tế, những công trình hiện đại mà còn ở chất lượng cuộc sống của nhân dân và sự quan tâm, sẻ chia với những người còn khó khăn.

Bà tin tưởng chương trình tiếp tục lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, huy động thêm nguồn lực xã hội, mang đến cơ hội, niềm tin và hy vọng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là một nghĩa cử cao đẹp, góp phần mang đến thêm cơ hội, niềm tin và hy vọng cho những người còn khó khăn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cam kết tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực ủng hộ công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả, để mỗi tấm lòng nhân ái đều được chuyển thành những hỗ trợ thiết thực cho người dân.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với chủ đề “Kết nối yêu thương - Sẻ chia hy vọng," kết nối điểm cầu chính tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với 3 xã Kiều Phú, Đa Phúc và Hát Môn. Những câu chuyện tại 3 điểm cầu lan tỏa tinh thần nhân ái, khẳng định ý nghĩa của công tác an sinh xã hội trong hỗ trợ người dân vượt khó, ổn định cuộc sống và hướng tới thoát nghèo bền vững.

Một trong những nội dung quan trọng của chương trình là hoạt động tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Theo thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, đến 17 giờ ngày 26/10/2026, Ban Tổ chức đã tiếp nhận khoảng 74 tỷ đồng từ các tập thể, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, thể hiện sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng đối với công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn Thủ đô.

Trong khuôn khổ chương trình, 12 tập thể được tặng Bằng khen của Thành ủy Hà Nội, 14 tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trong công tác ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”; 19 tập thể được khen thưởng về công tác quyên góp, vận động, ủng hộ và cứu trợ người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai năm 2025 và 20 tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội được vinh danh.

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao hỗ trợ sinh kế thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 30 xã, phường, giúp các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập./.