Hà Nội tiếp nhận hơn 77 tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội

Tối 26/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức chương trình "Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2026". Sự kiện ghi nhận hơn 77,2 tỷ đồng ủng hộ từ các đơn vị, nhà hảo tâm nhằm tạo nguồn lực chăm lo đời sống, hỗ trợ y tế và nâng đỡ người yếu thế trên địa bàn Thủ đô.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội; Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Dấu mốc xóa trắng hộ nghèo và điểm tựa y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn

Công tác bảo đảm an sinh xã hội gắn liền với nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Thủ đô thời gian qua đã gặt hái những kết quả vượt bậc. Đến nay, Hà Nội chính thức không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Trung ương. Thành quả này là minh chứng rõ nét cho mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, không để bất kỳ người dân nào bị bỏ lại phía sau.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh: Phát huy truyền thống tương thân tương ái, Hà Nội luôn chủ động đi đầu trong việc thực hiện các chính sách an sinh, hướng mạnh sự chăm lo tới các hộ cận nghèo, gia đình chịu ảnh hưởng thiên tai và các nhóm đối tượng yếu thế.

Chương trình "Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2026".

Theo báo cáo tổng kết, từ sau chương trình năm 2025 đến tháng 10/2026, Quỹ "Vì người nghèo" cấp Thành phố đã vận động trên 116 tỷ đồng; cấp xã, phường tiếp nhận hơn 126 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ này, Hà Nội đã hỗ trợ xây mới 1.325 nhà Đại đoàn kết, kịp thời hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho các bệnh nhân nghèo, trao tặng phương tiện sinh kế, cấp học bổng và bảo đảm các điều kiện sống thiết yếu cho hàng ngàn gia đình.

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cam kết tiếp tục quản lý, phân bổ nguồn lực công khai, minh bạch, đúng mục đích để các gói trợ cấp, thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ khám chữa bệnh đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Lan tỏa dòng chảy nhân ái từ những câu chuyện đời thực

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, tương thân tương ái của dân tộc, nhiều năm qua, Hà Nội luôn quan tâm, đi đầu trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người yếu thế.

Theo đồng chí Bùi Huyền Mai, từ nguồn lực vận động được, Quỹ "Vì người nghèo" đã hỗ trợ xây dựng 1.325 nhà Đại đoàn kết; trao tặng phương tiện sinh kế, phương tiện đi lại; hỗ trợ khám, chữa bệnh; trao học bổng và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Bùi Huyền Mai kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái, tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo", chung tay ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và các hoạt động an sinh xã hội của Thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu khai mạc chương trình.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là nghĩa cử cao đẹp, góp phần mang lại cơ hội, niềm tin và hy vọng cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cam kết tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực ủng hộ bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả.

Đồng chí Bùi Huyền Mai bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, nhân ái của người Hà Nội cùng sự chung tay, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, chương trình "Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội" năm 2026 sẽ tiếp tục lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, mang lại thêm cơ hội, niềm tin và hy vọng cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp đó, các đại biểu theo dõi phóng sự "Hà Nội - Mạch nguồn nhân ái - Vững bước an sinh" và giao lưu trực tiếp với chủ đề "Kết nối yêu thương - Sẻ chia hy vọng" từ điểm cầu chính tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô đến 3 điểm cầu tại các xã Kiều Phú, Đa Phúc và Hát Môn.

Khán giả xúc động trước câu chuyện gia đình bà Bùi Thị Khoai (xã Kiều Phú) có được mái ấm kiên cố để an dưỡng tuổi già nhờ nhà Đại đoàn kết; em Đỗ Ngọc Ánh (Trường Tiểu học Tân Hưng, xã Đa Phúc) được trao học bổng nâng bước tới trường sau thiên tai; hay ước mơ về phương tiện đi lại để tạo sinh kế của gia đình anh Trương Văn Bằng (xã Hát Môn).

Những hỗ trợ thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần chính là liều thuốc trợ lực giúp người yếu thế vơi bớt âu lo bệnh tật, vững tâm vươn lên trong cuộc sống.

Huy động 77,2 tỷ đồng, phân bổ kinh phí an sinh đến 30 xã

Hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo", tính đến thời điểm bế mạc chương trình, Ban Tổ chức đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ với tổng số tiền 77,2 tỷ đồng từ 160 tập thể, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.

Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP. Hà Nội đã trao kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội đợt này cho đại diện 30 xã trên địa bàn.

Khoản hỗ trợ giúp các địa phương nhanh chóng triển khai phương tiện lao động sản xuất, cải thiện sinh kế và điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các hộ dân còn khó khăn.

Dịp này, lãnh đạo Thành phố đã vinh danh 20 tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp tích cực cho công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội; trao tặng Bằng khen của Thành ủy Hà Nội cho 12 tập thể và Bằng khen của UBND Thành phố cho 14 tập thể có thành tích ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam". Đồng thời, 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 cũng được biểu dương, khen thưởng.

Một số hình ảnh lãnh đạo UBND TP Hà Nội tiếp nhận ủng hộ và trao Thư cảm ơn các đơn vị:

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tiếp nhận ủng hộ và trao Thư cảm ơn các đơn vị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao hỗ trợ cho các địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trao hỗ trợ cho các địa phương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga trao biểu trưng vinh danh các đơn vị.