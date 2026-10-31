Hà Nội tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ đào tạo khoảng 100 nghiên cứu sinh năm 2026

Nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Phenikaa. Ảnh: Phenikaa

Theo Thông báo số 9838/TB-SKHCN ngày 31-10-2026 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, việc hỗ trợ được thực hiện theo Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 của HĐND thành phố Hà Nội và Quyết định số 145/2026/QĐ-UBND ngày 17-10-2026 của UBND thành phố.

Đối tượng được xem xét là nghiên cứu sinh có quốc tịch Việt Nam, đang theo học chương trình đào tạo tiến sĩ hoặc tương đương theo hình thức tập trung toàn thời gian tại các cơ sở đào tạo trong nước. Chuyên ngành đào tạo và nội dung nghiên cứu của luận án phải phục vụ giải quyết bài toán lớn của Hà Nội.

Nghiên cứu sinh được xét hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện về phẩm chất chính trị, đạo đức; không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt hoặc bị áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phải được cơ sở đào tạo công nhận là nghiên cứu sinh từ ngày 1-7-2026 trở đi. Nội dung nghiên cứu phục vụ giải quyết bài toán lớn của Hà Nội phải được Hội đồng tư vấn, chuyên gia tư vấn hoặc tổ chức tư vấn độc lập xét chọn.

Mỗi nghiên cứu sinh chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ một lần, ở mức cao nhất trong cùng một thời điểm và không trùng lặp với các chính sách hỗ trợ khác theo quy định.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm: Đơn đề nghị hỗ trợ nghiên cứu sinh; thuyết minh nội dung nghiên cứu phục vụ giải quyết bài toán lớn của Hà Nội; bản sao hồ sơ xét tuyển, công nhận nghiên cứu sinh có xác nhận của cơ sở đào tạo và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến trước 17 giờ ngày 20-11-2026. Nghiên cứu sinh có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử https://conghotro.hanoi.gov.vn, chọn lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, mục xét, phê duyệt hỗ trợ nghiên cứu sinh. Riêng hồ sơ có chứa bí mật nhà nước phải nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính về Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, số 185 Giảng Võ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Trong thời hạn tiếp nhận, người nộp hồ sơ được quyền rút, thay thế, sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ. Hồ sơ gửi sau thời hạn quy định sẽ không được xem xét.