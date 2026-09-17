Hà Nội: Tiếp nhận, giải đáp ý kiến của người dân về quy hoạch đô thị sông Hồng

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Phát biểu tại hội nghị, Phó viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Đào Duy Hưng cho biết, việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được thực hiện trên cơ sở những thay đổi lớn về định hướng phát triển đô thị, cùng các chủ trương mới của Trung ương và thành phố.

Trong đó, sông Hồng được xác định là cực tăng trưởng, phát triển và không gian cảnh quan đặc biệt đa chức năng. Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là trục chiến lược, trục không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị, gắn với văn hóa, sáng tạo, khoa học và công nghệ dọc hai bên sông.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại trụ sở UBND TP Hà Nội. Ảnh: VIẾT THÀNH

Đồng chí Đào Duy Hưng nhấn mạnh, quá trình lập quy hoạch sẽ tiếp tục lấy ý kiến của nhân dân ở các bước tiếp theo. Trong quá trình hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra, đối chiếu các thông tin về hiện trạng do người dân và chính quyền địa phương phản ánh; xác minh, cập nhật nội dung, bảo đảm hồ sơ quy hoạch phản ánh sát thực tế.

Đối với các công trình di tích, tín ngưỡng và địa điểm có giá trị lịch sử, việc rà soát, cập nhật cũng là cơ sở để xác định yêu cầu bảo vệ, tổ chức không gian xung quanh, hạn chế xung đột với các chức năng phát triển mới trong phương án quy hoạch.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu phường, xã trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: VIẾT THÀNH

Tại hội nghị, tham gia ý kiến vào đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đại diện người dân tại các xã, phường của TP Hà Nội chịu tác động của quy hoạch đã bày tỏ những nguyện vọng liên quan đến bảo đảm đời sống dân sinh. Đa số ý kiến tập trung vào việc đề nghị bảo tồn các di tích lịch sử, giữ nguyên làng xóm hiện hữu và đề xuất phương án tái định cư tại chỗ.

Người dân cũng đóng góp ý kiến vào phương án quy hoạch để bảo đảm cảnh quan, môi trường, khả năng chống ngập úng... Mục tiêu chung của các kiến nghị là mong muốn quy hoạch sông Hồng hiện đại nhưng vẫn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống, bảo đảm ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân địa phương.

Phó viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Đào Duy Hưng phát biểu. Ảnh: VIẾT THÀNH

Tại hội nghị, đại diện Sở Xây dựng TP Hà Nội và các cơ quan liên quan đã ghi nhận, tiếp thu và thông tin những vấn đề người dân quan tâm.