Hà Nội tiếp nhận 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Lê Nguyễn

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được chuyển giao về thành phố quản lý gồm: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1; Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị; Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội và Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.

Việc chuyển giao, tiếp nhận được thực hiện theo quy định, bảo đảm nguyên trạng về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai, cơ sở vật chất, hồ sơ và các quyền, nghĩa vụ liên quan. Hoạt động đào tạo của các trường được duy trì, không làm gián đoạn việc học tập; quyền và lợi ích hợp pháp của người học, nhà giáo, viên chức, người lao động được bảo đảm.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đến hết tháng 9-2026, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý. Sau sắp xếp, Hà Nội có 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên còn 14 trung tâm, giảm 51,7%; 19 trường trung cấp, cao đẳng còn 10 trường, giảm 47,4%.

Sau khi tiếp nhận 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thành phố sẽ rà soát chức năng, nhiệm vụ, quy mô và ngành đào tạo của từng trường để có phương án phù hợp. Tùy tình hình thực tế, các trường có thể được giữ nguyên, sắp xếp lại hoặc sáp nhập với các trường cao đẳng cùng chuyên ngành trên địa bàn.

Việc sắp xếp nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo và phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội.