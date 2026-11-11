Hà Nội tiếp nhận 37 nhóm giải pháp chuyển đổi số, thương mại điện tử

Ngày 10/11, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ban hành Thông báo số 10337/TB-SKHCN, hướng dẫn đăng ký sản phẩm, dịch vụ vào danh mục hỗ trợ theo Nghị quyết 59/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố.

Các sản phẩm, dịch vụ sau khi được thẩm định, đáp ứng yêu cầu sẽ được công bố trên hệ thống cấp phiếu hỗ trợ Hanoi Next, tích hợp trên nền tảng iHanoi. Chính sách hướng tới doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu ứng dụng công nghệ trong quản trị, sản xuất và kinh doanh.

Theo hướng dẫn, Hà Nội xác định 37 nhóm giải pháp thuộc diện xem xét hỗ trợ, gồm 23 nhóm chuyển đổi số và 14 nhóm phát triển thương mại điện tử (Ảnh có sự hỗ trợ của AI).

Theo hướng dẫn, có 37 nhóm giải pháp thuộc diện xem xét, gồm 23 nhóm chuyển đổi số và 14 nhóm phát triển thương mại điện tử.

Các giải pháp chuyển đổi số bao gồm kế toán, tài chính, hóa đơn điện tử, chữ ký số, quản lý bán hàng, nhân sự, sản xuất, vận tải, logistics, bảo mật, điện toán đám mây và tự động hóa quy trình.

Danh mục cũng có các ứng dụng trí tuệ nhân tạo như trợ lý AI hỗ trợ công việc, phân tích tài liệu, tổng hợp báo cáo và AI Agent thực hiện chuỗi tác vụ nghiệp vụ.

Trong lĩnh vực xây dựng, các phần mềm quản lý dự án, hợp đồng, tiến độ thi công, vật tư, nghiệm thu và thanh quyết toán thuộc nhóm giải pháp được xem xét.

Với thương mại điện tử, danh mục tập trung vào các giải pháp gian hàng trực tuyến, quản lý bán hàng đa kênh, quảng bá sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, logistics số, xuất khẩu qua nền tảng xuyên biên giới và chatbot AI phục vụ tư vấn, bán hàng, quản lý đơn hàng.

Một sản phẩm tích hợp nhiều chức năng có thể đăng ký ở nhiều nhóm. Tuy nhiên, cùng một nội dung chi chỉ được hỗ trợ trên một loại phiếu và việc nằm trong nhóm giải pháp không đồng nghĩa sản phẩm mặc nhiên được hưởng hỗ trợ.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tập trung tiếp nhận hồ sơ nhà cung cấp từ ngày 10 đến hết 30/11/2026. Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ được thẩm định trong thời hạn 30 ngày.

Nhà cung cấp phải công khai giá sản phẩm, dịch vụ, có căn cứ xác định giá và không được cao hơn mức áp dụng cho khách hàng có điều kiện giao dịch tương đương. Giá kê khai phải bao gồm thuế, các chi phí bắt buộc và đã trừ ưu đãi.

Đối với giải pháp có xử lý dữ liệu người dùng, nhà cung cấp phải làm rõ nơi lưu trữ, xử lý dữ liệu. Trường hợp chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài phải có hồ sơ chứng minh việc tuân thủ quy định pháp luật.

Sản phẩm tích hợp AI cũng phải nêu rõ mô hình sử dụng, nguồn công nghệ và các nghĩa vụ pháp lý liên quan.

Theo thông báo, đợt hỗ trợ đầu tiên đã được công bố từ ngày 1/11. Thời hạn đăng ký cấp phiếu hỗ trợ đến 17h ngày 4/12/2026, trừ trường hợp được gia hạn hoặc kết thúc sớm khi hết kinh phí. Đợt hỗ trợ tiếp theo dự kiến được công bố vào đầu năm 2027.