Hà Nội tiếp nhận 124 kiến nghị về khoa học công nghệ, đã tháo gỡ một nửa

Đó là thông tin tại Hội nghị xử lý điểm nghẽn của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và công nghệ số do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tổ chức chiều 30/9/2026.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang cho biết, Hà Nội đang chuyển trọng tâm từ xây dựng cơ chế sang đưa chính sách vào thực tiễn, giúp doanh nghiệp tiếp cận và thụ hưởng các chính sách đã được ban hành.

Sau Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Trung ương đã ban hành nhiều luật, cơ chế mới; Hà Nội có Luật Thủ đô với những cơ chế đặc thù, cùng 6 nghị quyết của HĐND thành phố trong năm 2026 nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang phát biểu. Ảnh: Diệu Hoa

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn về thị trường và vốn. Theo Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 60,2% doanh nghiệp gặp khó khi tìm khách hàng, 52,2% gặp khó trong tìm nguồn vốn. Tỷ lệ doanh nghiệp sẵn sàng chi từ 3% doanh thu trở lên cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hoặc có hợp tác khoa học, công nghệ với đối tác bên ngoài chỉ đạt 3,9%.

Theo ông Cù Ngọc Trang, tính đến trước hội nghị, 124 kiến nghị đã được Sở tiếp nhận và phân loại, trong đó 62 kiến nghị đã được giải quyết, chiếm 50%.

Các kiến nghị tập trung vào 6 nhóm. Lớn nhất là thể chế, công nhận và tài sản trí tuệ với 34 kiến nghị, đã giải quyết 16. Nhóm thị trường và “khách hàng đầu tiên” có 24 kiến nghị, giải quyết 10; dữ liệu và chuyển đổi số 24 kiến nghị, giải quyết 15; vốn cho đổi mới công nghệ 21 kiến nghị, giải quyết 9.

Hai nhóm còn lại gồm môi trường thử nghiệm và hạ tầng nghiên cứu với 14 kiến nghị, giải quyết 8; nhân lực và liên kết viện, trường có 7 kiến nghị, giải quyết 4.

Các doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu về mô hình ứng dụng khoa học công nghệ tại hội nghị. Ảnh: Diệu Hoa

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, với doanh nghiệp, vấn đề không chỉ là “có ưu đãi gì”, mà còn là chứng minh thế nào, nộp ở đâu và ai xử lý. Vì vậy, khi cơ chế đã được ban hành, yêu cầu đặt ra với cơ quan quản lý là giúp doanh nghiệp tiếp cận được chính sách, thay vì chỉ trả lời bằng việc dẫn lại quy định.

Trong lĩnh vực vốn, Hà Nội đã có cơ chế hỗ trợ 50% lãi suất vay, tối đa 6%/năm trong 5 năm thông qua Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chương trình tín dụng có 14 ngân hàng thương mại tham gia với hơn 450 nghìn tỷ đồng, lãi suất thấp hơn 1-2%/năm.

Về thị trường, thành phố đã công bố 30 bài toán lớn giai đoạn 2026 - 2030, tạo cơ sở để doanh nghiệp đề xuất giải pháp. Thành phố cũng có cơ chế hỗ trợ đến 50% chi phí xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ công nghệ số.

Đối với môi trường thử nghiệm, phòng thí nghiệm của doanh nghiệp tư nhân được hỗ trợ tối đa 30% chi phí đầu tư mới hoặc nâng cấp và 30% chi phí vận hành trong 3 năm đầu.

Trong số 62 kiến nghị chưa được giải quyết, 25 kiến nghị cần lãnh đạo Thành phố cho ý kiến; 31 kiến nghị cần các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, tham mưu; 6 kiến nghị vượt thẩm quyền thành phố sẽ được tổng hợp để kiến nghị các bộ, ngành Trung ương.

Sở Khoa học và Công nghệ cam kết các kiến nghị mới phát sinh tại hội nghị được phân loại, chuyển cơ quan chủ trì trước ngày 7/10/2026; doanh nghiệp nhận được câu trả lời bằng văn bản chậm nhất ngày 22/10/2026. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tham mưu kiến nghị Trung ương trước ngày 31/10/2026.