Hà Nội tiếp nhận 124 kiến nghị của doanh nghiệp khoa học, công nghệ

Ngày 30/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị xử lý điểm nghẽn của doanh nghiệp khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và công nghệ số.

Hội nghị là diễn đàn để chính quyền thành phố trực tiếp đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, tập trung nhận diện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư, phát triển thị trường và tiếp cận các nguồn lực.

Theo Ban Tổ chức, tính đến ngày 29/9, hội nghị đã tiếp nhận 124 kiến nghị từ doanh nghiệp. Các kiến nghị được phân loại thành 4 nhóm để theo dõi tiến độ xử lý.

Hà Nội đã tiếp nhận 124 kiến nghị của doanh nghiệp khoa học, công nghệ trước cuộc đối thoại diễn ra ngày 30/9. (Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội)

Trong đó, 57 kiến nghị thuộc nhóm đã được giải đáp, thông tin trước hội nghị và sẽ được công bố tại phiên khai mạc; 26 kiến nghị thuộc nhóm vấn đề cần lãnh đạo thành phố xem xét, quyết định trực tiếp tại hội nghị; 34 kiến nghị được giao cho các sở, ngành xử lý theo thời hạn cụ thể. 7 kiến nghị vượt thẩm quyền của thành phố sẽ được tổng hợp, đề nghị các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết.

Tiến độ xử lý các kiến nghị được cập nhật trên hệ thống bảng điều hành trực quan (dashboard) trình chiếu tại hội nghị. Qua đó, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan có thể theo dõi kết quả thực hiện.

Hội nghị dự kiến có khoảng 300 đại biểu, gồm lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, đại diện các sở, ngành, hội, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan báo chí.

Trọng tâm chương trình là phiên đối thoại do lãnh đạo UBND thành phố chủ trì. Các nội dung được tập trung trao đổi gồm tiếp cận vốn, đưa sản phẩm khoa học và công nghệ ra thị trường, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hội nghị diễn ra từ 13h30 đến 17h ngày 30/9, đón tiếp đại biểu từ 13h, tại Hội trường tầng 3, Tòa nhà liên cơ số 258 Võ Chí Công, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Thông qua việc trực tiếp tiếp nhận và phân loại kiến nghị, Hà Nội hướng tới xử lý các điểm nghẽn đang ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, đầu tư, doanh thu và xuất khẩu trong quý IV/2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội nêu đề xuất tại “Phiên đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo từ nhu cầu của doanh nghiệp”, diễn ra ngày 25/9. (Ảnh: Hoàng Phan)

Trước đó, ngày 25/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cũng tổ chức “Phiên đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo từ nhu cầu của doanh nghiệp” (Phiên số 1). Tại Phiên đặt hàng, Sở cho biết đã tiếp nhận 36 đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ 18 đơn vị, tập trung vào những bài toán lớn về chuyển đổi số, đô thị thông minh, môi trường, chống ngập, logistics, y tế và phát triển làng nghề.