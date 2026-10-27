Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết Trung ương 4 thấm sâu vào cuộc sống

Quan điểm nhất quán của Đảng bộ, chính quyền Thủ đô là hạn chế tối đa độ trễ từ chủ trương đến tổ chức thực hiện và những chương trình, kế hoạch hành động đã được xây dựng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành kết quả, sản phẩm cụ thể trong thực tiễn cuộc sống.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Ảnh: Quang Thái

1. Tinh thần xuyên suốt được quán triệt tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV diễn ra chiều 27-10, là tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hơn nữa năng lực hành động và chuyển nhanh từ chủ trương sang kết quả thực tế.

Điểm nổi bật trong nội dung 5 chuyên đề được quán triệt là các kế hoạch, chương trình hành động của thành phố bám sát các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng thời phù hợp với thực tiễn và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Cụ thể, nội dung trọng tâm Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền; cán bộ và công tác cán bộ, được ban hành đồng thời, gắn bó chặt chẽ trong một chỉnh thể thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đưa vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả, thực chất.

Thành phố xác định quan điểm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nền tảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng là yêu cầu quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ là khâu then chốt, quyết định hiệu quả tổ chức thực hiện.

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện 3 nghị quyết về công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ tại Hội nghị Trung ương 4 đều có trọng tâm riêng nhưng bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, không thể tách rời trong quá trình tổ chức thực hiện. Trong đó, nhóm nhiệm vụ chung được Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu thực hiện là: Rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật; xây dựng dữ liệu và hạ tầng số; tăng cường cơ chế tham vấn, giám sát và nắm tình hình dư luận xã hội; kiểm tra, giám sát... Đây là những nhiệm vụ có tính nền tảng, góp phần bảo đảm các chủ trương được cụ thể hóa đồng bộ, thống nhất và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đặc biệt, Chương trình hành động xác định 3 nhóm nhiệm vụ chuyên đề tương ứng với 3 Nghị quyết tại Hội nghị Trung ương 4: Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15-10-2026 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15-10-2026 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15-10-2026 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Điểm đáng chú ý trong các nhóm nhiệm vụ thực hiện các nghị quyết, thành phố chỉ rõ nhiệm vụ nào thực hiện theo lộ trình và nhiệm vụ nào thực hiện thường xuyên; đồng thời đề ra “đường găng” tiến độ, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thẩm quyền thực hiện, sản phẩm và nguồn lực thực hiện.

Trong một tổng thể thống nhất thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng Đảng và công tác cán bộ, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 105-KL/TW ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững cũng đề ra một trong những mục tiêu then chốt là góp phần xây dựng hệ thống quản trị và phát triển nhân tài đồng bộ, hiệu quả, có tính kết nối. Đặc biệt, với vai trò Thủ đô - trái tim của cả nước, thành phố hình thành đội ngũ nhân tài, chuyên gia có cơ cấu phù hợp trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, có khả năng dẫn dắt giải quyết những bài toán lớn của thành phố. Thành phố cũng xây dựng môi trường hấp dẫn, chuyên nghiệp, dân chủ, minh bạch để nhân tài được tôn trọng, tin tưởng và cống hiến lâu dài.

Đối với Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Quy định số 224-QĐ/TW ngày 14-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, thành phố xác định đây là kế hoạch có ý nghĩa quan trọng, nhằm phát huy nguồn lực, tạo điều kiện cho đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh hợp pháp, đóng góp phát triển Thủ đô, bảo đảm kỷ luật Đảng, trách nhiệm nêu gương và kiểm soát chặt chẽ xung đột lợi ích.

Các kế hoạch và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 của Ban Thường vụ Thành ủy thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm xây dựng Đảng bộ, chính quyền thành phố trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

2. Đảng bộ thành phố đặt quyết tâm khâu tổ chức thực hiện, đưa các nghị quyết, quy định của Đảng đi vào cuộc sống phải thực chất, hiệu quả và thước đo là sản phẩm, kết quả, nhân dân cảm nhận được hằng ngày.

Yêu cầu rất cao phải đạt được ngay sau hội nghị là tạo thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị thành phố trong triển khai thực hiện. Trên cơ sở chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, thành phố quyết tâm tạo chuyển biến thực chất trong từng mục tiêu, nhiệm vụ, không dừng ở việc ban hành văn bản hay chính sách. Điều cốt yếu là phải nhìn vào những thay đổi ngày càng tốt hơn trong thực tiễn đời sống nhân dân Thủ đô.

Vì vậy, từ việc được quán triệt những nội dung cốt lõi, quan điểm mới, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được cụ thể hóa, các chương trình, kế hoạch hành động đã làm rõ yêu cầu đặt ra đối với Đảng bộ thành phố và trách nhiệm của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Trong bài phát biểu chỉ đạo rất quan trọng tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã chỉ rõ 4 nhiệm vụ cần triển khai thực hiện ngay sau hội nghị.

Thứ nhất, tập trung nâng tầm năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; bảo đảm hệ thống chính trị vận hành hiệu quả, thông suốt từ Thành phố đến cơ sở.

Thứ hai, thực hiện đổi mới về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ gắn với cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài cho phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới

Thứ ba, tập trung khắc phục điểm nghẽn về tổ chức thực hiện, phát huy tối đa các nguồn lực phục vụ phát triển.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát; lấy kết quả thực tế và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo thực hiện nghị quyết.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố chỉ rõ yêu cầu: “Người đứng đầu cấp ủy các cấp phải sâu sát cơ sở, nắm chắc tiến độ và chất lượng công việc. Không để công việc chỉ chuyển động khi có yêu cầu, nhắc nhở”.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, nhiệm vụ rất quan trọng đặt ra là ngay sau hội nghị của thành phố, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ thành phố phải tập trung triển khai ngay các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị, địa phương cần thấy rõ trách nhiệm của mình trong khâu tổ chức thực hiện trên tinh thần bảo đảm “6 rõ”: Rõ cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp; rõ việc; rõ thời gian; rõ sản phẩm; rõ thẩm quyền. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm và tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, kiên quyết không để xảy ra tình trạng công việc chỉ chuyển động khi có yêu cầu, nhắc nhở.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải kiên định tinh thần lấy nhiệm vụ phát triển Thủ đô làm định hướng, lấy sản phẩm và giá trị, kết quả đạt được làm thước đo; lấy trách nhiệm người đứng đầu làm cơ sở bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ đồng bộ, hiệu quả trong thực tiễn đời sống. Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động là căn cứ kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cá nhân phụ trách nhiệm vụ. Mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu phải bảo đảm từng nhiệm vụ được theo dõi, đánh giá thực chất, từng hạn chế được chỉ ra có biện pháp khắc phục.

Phát huy truyền thống gương mẫu, đi đầu, Đảng bộ Hà Nội tiếp tục sứ mệnh tiên phong đưa các nghị quyết của Trung ương thấm sâu trong cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác quản trị và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.