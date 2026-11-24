Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đống Đa tích cực cứu chữa nạn nhân trong vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết. (Ảnh: Bệnh viện đa khoa Đống Đa)

Sáng 24/11, một vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội). Tại hiện trường, nhiều kết cấu của khu nhà ven đường văng ra đường. Ghi nhận ban đầu, vụ việc khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương.

Tính đến thời điểm 10 giờ 20 phút, Lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, Trung tâm 115 đã tiếp cận 9 bệnh nhân. Trong đó, 4 bệnh nhân suy hô hấp, nhiều người đa chấn thương nặng, chủ yếu đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, một phần điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Theo thông tin cập nhật lúc 10 giờ 40 phút từ Bệnh viện đa khoa Đống Đa, cơ sở này tiếp nhận 11 nạn nhân. Ngay sau đó, bệnh viện đã chuyển cấp cứu 3 trường hợp đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn và một trường hợp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

11 nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa. (Ảnh: Bệnh viện đa khoa Đống Đa)

Tại Trung tâm Cấp cứu, Hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cơ sở này tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ nổ ở phố Nguyễn Văn Tuyết, trong đó một nạn nhân 41 tuổi đã tử vong, nạn nhân được xác định tử vong ngoại viện. Ngoài ra, 2 nạn nhân khác là khách đi qua đường và người ngồi uống nước. Hai nạn nhân này tình trạng chấn thương phần mềm, không nguy hiểm tới tính mạng. Bệnh nhân đang được theo dõi tại Trung tâm cấp cứu.

Các cơ sở y tế đang tích cực cấp cứu các nạn nhân.