Mở rộng dịch vụ công trực tuyến, cắt giảm thủ tục thực chất, hiệu quả

Với doanh nghiệp, thời gian hoàn thành thủ tục hành chính ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án, chi phí vận hành và khả năng nắm bắt cơ hội thị trường. Vì vậy, Hà Nội đang tập trung cải cách những quy trình thiết yếu, lấy thời gian giải quyết hồ sơ và mức độ thuận lợi của doanh nghiệp làm thước đo.

Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành chính theo hướng giảm số lượng thủ tục, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và rút ngắn thời gian xử lý. Ảnh minh họa

Theo Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội, thời gian giải quyết nhóm thủ tục thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện giảm từ 3 xuống 2 ngày làm việc. Thủ tục giải thể doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động chi nhánh giảm từ 5 xuống 4 ngày.

Thành phố Hà Nội đồng thời cắt giảm thành phần hồ sơ trùng lặp hoặc đã được số hóa tại 10 thủ tục hành chính, loại bỏ 7 biểu mẫu kết quả giải quyết. Những tài liệu như điều lệ công ty, biên bản họp về thay đổi vốn điều lệ, báo cáo tài chính gần nhất được loại khỏi thành phần hồ sơ phải nộp trong các thủ tục tương ứng.

Theo Sở Tài chính Hà Nội, nhiều giấy tờ chứa thông tin đã được kê khai hoặc lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Việc khai thác dữ liệu thay cho yêu cầu nộp lại tài liệu giúp giảm khâu trung gian, đồng thời tăng trách nhiệm tự kê khai và hậu kiểm.

Trong lĩnh vực đầu tư, Quyết định số 1243/QĐ-TTPVHCC phê duyệt 42 quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết 25 thủ tục hành chính, gồm 17 quy trình thuộc Sở Tài chính và 25 quy trình thuộc Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội,. Các thủ tục cấp, điều chỉnh, cấp lại và đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được chuẩn hóa. Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến toàn trình. Với hồ sơ điện tử, những tài liệu đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc chuyên ngành không phải nộp lại bản sao.

Những thay đổi này nằm trong chương trình rà soát thủ tục hành chính trên phạm vi toàn thành phố Hà Nội. Tại cuộc họp ngày 10-11-2026, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc cho biết, đến ngày 9-11, cả 14 sở, ban, ngành đã hoàn thành báo cáo rà soát. Trong 1.190 thủ tục thuộc diện rà soát, Hà Nội đã cắt giảm 473 thủ tục, đồng thời đề xuất cắt giảm, bãi bỏ thêm 194 thủ tục. Tổng số đã thực hiện và đang đề xuất là 667 thủ tục, tương đương 56,1%.

Song song với việc tinh giản thủ tục, thành phố chú trọng rà soát thời hạn giải quyết và khả năng thay thế giấy tờ bằng dữ liệu điện tử. Đến ngày 9-11, 5 cơ quan đã đề xuất rút ngắn thời gian xử lý đối với 113 thủ tục. Trong đó, Sở Tư pháp đề xuất giảm 50% thời gian giải quyết tám thủ tục; Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố đề xuất giảm bình quân 42,3% đối với 58 thủ tục; Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất giảm 25% đối với 33 thủ tục.

Trong lĩnh vực đầu tư, một số chuyển biến đã được ghi nhận. Theo báo cáo của Sở Tài chính, thời gian xử lý một số thủ tục liên quan đến quyết định, chấp thuận và điều chỉnh chủ trương đầu tư đã giảm từ 17 xuống còn 12 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tương đương mức giảm 29,4%.

Hà Nội đang tập trung cải cách thủ tục đăng ký doanh nghiệp, giải quyết hồ sơ đầu tư và tiếp cận chính sách hỗ trợ, hướng tới giảm chi phí tuân thủ, tháo gỡ vướng mắc thực chất và nâng cao sức cạnh tranh của môi trường kinh doanh.

Trong 10 tháng năm 2026, Hà Nội cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 27.687 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 527.436 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt 4.171,9 triệu USD, bằng 92,7% kế hoạch năm; Hà Nội đứng thứ hai cả nước về số dự án FDI cấp mới.

Động lực để doanh nghiệp tìm đến Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu thực hiện đồng thời hai mục tiêu cắt giảm tối thiểu 50% số lượng thủ tục và 50% thời gian giải quyết. Các sở, ngành phải tiếp tục xác định những khâu có thể rút ngắn, thành phần hồ sơ có thể thay thế bằng dữ liệu, đồng thời làm rõ trách nhiệm đối với những nhiệm vụ chậm triển khai.

Nếu những cơ chế đặc thù và cải cách hành chính là điều kiện cần thì niềm tin của doanh nghiệp lại là thước đo quan trọng nhất đối với môi trường đầu tư. Ảnh minh họa

Để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, thành phố yêu cầu tiếp tục số hóa hồ sơ, công khai quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục và nâng cao khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý. Đồng thời, cung cấp thông tin đầy đủ về chính sách đầu tư, quy hoạch, hạ tầng công nghệ và các lĩnh vực ưu tiên bằng nhiều hình thức, ngôn ngữ để nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận. Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số tiếp tục được thành phố đẩy mạnh trong quản lý quy hoạch, dữ liệu đất đai và danh mục dự án đầu tư. Việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp trên nền tảng số cũng được chú trọng để nâng cao tính minh bạch và chất lượng phục vụ nhà đầu tư.

Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội Lê Thị Dung nhận định, việc minh bạch quy trình và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đang tạo ra những chuyển biến tích cực trong môi trường kinh doanh của thành phố. Doanh nghiệp hiện nay không chỉ cần thủ tục nhanh hơn mà còn cần sự đồng hành, hướng dẫn rõ ràng và nhất quán từ cơ quan quản lý. Qua đó thực sự trở thành cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và doanh nghiệp, giúp xử lý nhanh những khó khăn phát sinh trong thực tiễn, tạo thêm động lực để doanh nghiệp mạnh dạn triển khai kế hoạch kinh doanh.

Ông Lương Văn Khánh - Giám đốc Công ty Cổ phần Bytehome (phường Láng Thượng, Hà Nội) chia sẻ, công ty đang phát triển các sản phẩm robot tích hợp trí tuệ nhân tạo. Trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh và triển khai sản phẩm công nghệ, doanh nghiệp đã được tạo điều kiện thuận lợi từ sự phối hợp của các sở, ngành và chính quyền địa phương. Những khó khăn, vướng mắc được kịp thời xem xét, tháo gỡ, góp phần rút ngắn thời gian hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện triển khai dự án.

Đánh giá cao tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư của thành phố Hà Nội, nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản như Tập đoàn Sumitomo, Tập đoàn Sojitz, Tập đoàn bán lẻ AEON khẳng định Hà Nội là địa bàn có nhiều dư địa phát triển, có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư Nhật Bản. Hiện nay, các tập đoàn đều đang triển khai nhiều dự án đầu tư, kinh doanh tại Hà Nội, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Các chuyên gia đánh giá, môi trường đầu tư tại Hà Nội đang đứng trước những cơ hội phát triển đột phá khi Luật Thủ đô năm 2026, Quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm được ban hành mở ra đột phá về thể chế, không gian cho phát triển. Thành phố đang tập trung cải cách thực chất thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng khung, tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.