Ngày 18/11, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Đoàn giám sát khảo sát tại nút giao đại lộ Thăng Long. Ảnh: Văn Tuyến.

Trước đó, Đoàn giám sát đã khảo sát thực địa tại 3 vị trí trọng điểm trên tuyến phía Tây dự án, gồm công trường cầu Hồng Hà vượt sông Hồng (Km15, thôn Bồng Lai, xã Ô Diên); nút giao Đại lộ Thăng Long (Km 28+900, xã Sơn Đồng) và nút giao quốc lộ 6 (Km 38+100, phường Yên Nghĩa).

Tại các điểm khảo sát, Đoàn tập trung kiểm tra tình hình thi công, tiến độ các hạng mục, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), di dời hạ tầng kỹ thuật; đồng thời nghe Ban Quản lý dự án, doanh nghiệp dự án và chính quyền địa phương báo cáo kết quả, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị tháo gỡ.

Theo Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Thanh Hà, qua báo cáo và khảo sát thực tế, Đoàn ghi nhận sự vào cuộc tích cực của UBND thành phố trong chỉ đạo, điều hành và phối hợp với các đơn vị phục vụ công tác giám sát.

Đáng chú ý, báo cáo của UBND thành phố đã tự đánh giá nguy cơ chậm các mốc tiến độ theo Nghị quyết số 56/2022/QH15 của Quốc hội ở mức đỏ. Đoàn giám sát đánh giá đây là tinh thần cầu thị, nhìn thẳng vào những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai dự án.

Đến nay, Hà Nội đã thực hiện tốt vai trò cơ quan đầu mối, áp dụng các cơ chế đặc thù nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư. Công tác GPMB được triển khai một lần theo quy hoạch, đoạn qua địa bàn thành phố đã bàn giao 57,52/58,12km mặt bằng, đạt 98,97%; 13 khu tái định cư đã được xây dựng. Dự án thành phần 1.1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn Hà Nội) cơ bản hoàn thành.

Đối với dự án thành phần 2.1 (xây dựng đường song hành địa phận Hà Nội), giá trị sản lượng đạt khoảng 90%. Bốn gói thầu xây lắp đạt từ 69,93% đến 99,80%, hợp đồng đã được gia hạn đến ngày 31/12/2026. Từ ngày 10/10/2026, khoảng 15km đường song hành đã được thông xe kỹ thuật.

Tuy nhiên, tiến độ một số gói thầu vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Đến hết tháng 10/2026, tại tiểu dự án đầu tư công có 4/9 gói thầu vượt tiến độ, 3 gói đáp ứng tiến độ và 2 gói chậm tiến độ. Đối với hợp đồng BOT, cả 11/11 gói thầu thuộc phần vốn nhà đầu tư đều chậm tiến độ.

Trên cơ sở đó, Đoàn giám sát đề nghị UBND thành phố làm rõ các mục tiêu, chỉ tiêu đã đạt và chưa đạt, đánh giá cụ thể cả về số lượng, chất lượng. Việc rà soát cần đặt trong tổng thể các nhiệm vụ, yêu cầu tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố và Chương trình hành động số 07-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Trong đó, nhiệm vụ hoàn thành đường Vành đai 4 trong năm 2026, đưa vào khai thác năm 2027 đã được thành phố xác định là mục tiêu quan trọng.

Đoàn giám sát yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị đối với những nội dung chậm; đồng thời xây dựng kế hoạch tăng tốc theo tháng đối với các hạng mục đường găng. Kế hoạch cần xác định cụ thể điều kiện bảo đảm về bệ đúc, vật liệu, nhân lực, thiết bị và khả năng tổ chức thi công.

Các vấn đề về bố trí vốn năm 2027, 2028; tiến độ bố trí, giải ngân vốn năm 2026; căn cứ pháp lý của khoản tăng tổng mức đầu tư khoảng 2.524 tỷ đồng và việc kiểm soát dòng vốn của nhà đầu tư cũng được Đoàn giám sát yêu cầu làm rõ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Văn Tuyến.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn khẳng định, Dự án đường Vành đai 4 qua địa bàn Hà Nội là điển hình về sự vào cuộc nhanh chóng, hiệu quả của cả hệ thống chính trị. Trong đó, thành phố đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của địa phương chủ trì triển khai dự án.

Theo Phó chủ tịch UBND thành phố, quá trình thực hiện dự án đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, đặc biệt là GPMB và tái định cư. Đây là công trình quy mô lớn, tính chất phức tạp, đặt ra nhiều thách thức về tài chính, hành chính và phối hợp liên vùng.

Dù còn những khó khăn, Hà Nội sẽ tiếp tục quyết tâm, quyết liệt trong công tác điều hành, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành và địa phương để phấn đấu hoàn thành dự án theo nghị quyết của Quốc hội.

Tiếp thu các ý kiến của Đoàn giám sát, ông Đỗ Anh Tuấn giao Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu hoàn thiện báo cáo theo quy định.

Nhấn mạnh tiến độ dự án không chỉ cần có “đường găng” về thi công mà còn phải có “đường găng” về vốn, Phó chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai đề nghị Sở Tài chính quan tâm công tác thanh toán, giải ngân, bảo đảm nguồn lực phục vụ tiến độ triển khai. Đồng thời, cần nghiên cứu, tham mưu kế hoạch bố trí, phân bổ vốn ngân sách năm 2027 cho dự án.

Kết luận buổi giám sát, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Thanh Hà ghi nhận những kết quả tích cực, nhất là trong GPMB, xây dựng các khu tái định cư và triển khai thi công. Kết quả bàn giao gần 99% mặt bằng, 13 khu tái định cư được xây dựng, đường song hành đạt khoảng 90% sản lượng cho thấy nỗ lực của các cấp, ngành, chủ đầu tư, nhà đầu tư, nhà thầu và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, ông Trần Thanh Hà đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp thu tối đa ý kiến của thành viên Đoàn giám sát; bổ sung, cập nhật báo cáo, đối chiếu và thống nhất số liệu về tiến độ, khối lượng, nguồn vốn, tổng mức đầu tư và GPMB. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được Đoàn tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng thời, cần tăng cường phối hợp liên vùng giữa Hà Nội với các địa phương để bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình triển khai dự án. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tổng hợp kiến nghị, phối hợp với Thường trực HĐND thành phố giám sát, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Theo ông Trần Thanh Hà, quá trình triển khai Vành đai 4 cũng là kinh nghiệm thực tiễn quan trọng để nghiên cứu, tổ chức thực hiện các dự án hạ tầng quy mô lớn, trong đó có Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.