Hà Nội thúc tiến độ triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị

Hà Nội yêu cầu hoàn thiện quy hoạch 5 tuyến đường sắt đô thị trước ngày 15/11. Ảnh minh họa: VGP

Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 1093/TB-VP ngày 11/11 về kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng tại cuộc họp ngày 9/11, liên quan đến việc triển khai quy hoạch hướng tuyến và vị trí các ga của 5 tuyến đường sắt đô thị đã khởi công ngày 22/6/2026.

Hoàn thiện hồ sơ 5 tuyến đường sắt đô thị trước ngày 15/11

Theo thông báo, Hà Nội đã giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị, với vai trò cơ quan chủ đầu tư, tổ chức lập phương án tuyến, vị trí các công trình trên tuyến tỷ lệ 1/500 đối với 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14.

Đây là nhiệm vụ cần sớm hoàn thành để làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng các dự án theo kế hoạch, phù hợp với định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Tuy nhiên, đến thời điểm cuộc họp ngày 9/11, công tác lập và thẩm định hồ sơ vẫn chưa hoàn thành, tiến độ thực hiện rất chậm. Việc phối hợp giữa các sở, ngành, liên danh nhà thầu và đơn vị tư vấn còn rời rạc; một số công việc chồng chéo, thiếu thống nhất.

Trước tình trạng trên, UBND TP Hà Nội phê bình Ban Quản lý Đường sắt đô thị vì chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu liên danh nhà thầu khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý Đường sắt đô thị hoàn thiện hồ sơ phương án tuyến, vị trí các công trình trên tuyến tỷ lệ 1/500 của cả 5 tuyến, bảo đảm chất lượng, gửi Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt trước ngày 15/11/2026.

Các đơn vị được yêu cầu thay đổi phương pháp làm việc, tăng cường trao đổi trực tiếp để thống nhất nội dung, hạn chế việc gửi văn bản qua lại, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Để trực tiếp chỉ đạo việc triển khai, Chủ tịch UBND thành phố phân công Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng làm Tổ trưởng Tổ công tác triển khai dự án đầu tư xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị.

Tổ công tác có nhiệm vụ tập trung hoàn thiện hồ sơ phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến tỷ lệ 1/500 của 5 tuyến đường sắt đô thị và 22 nhà ga.

Đồng thời, Tổ công tác phải tổ chức họp rà soát, thống nhất các phương án để trình UBND thành phố phê duyệt trước ngày 15/11/2026.

Ưu tiên hướng tuyến tối ưu, khai thác quỹ đất theo mô hình TOD

Đối với phương án thiết kế, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu nghiên cứu lựa chọn hướng tuyến tối ưu, hạn chế việc đường sắt phải uốn khúc để tránh các dự án, công trình hiện hữu, qua đó giảm nguy cơ phát sinh chi phí đầu tư.

Việc xác định vị trí, phạm vi các nhà ga phải gắn với khả năng khai thác hiệu quả quỹ đất phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng) dọc các tuyến đường sắt.

Theo thành phố, đây cũng là cơ sở để nghiên cứu cân đối nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống đường sắt đô thị.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Hà Nội yêu cầu rà soát các khu vực hiện trạng là đất nông nghiệp có thể triển khai ngay việc thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng trên cơ sở hồ sơ phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Ban Quản lý Đường sắt đô thị hướng dẫn UBND các phường, xã liên quan triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất theo quy định, bảo đảm điều kiện bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Cùng với đó, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Đường sắt đô thị phải báo cáo, trình UBND thành phố xem xét phê duyệt bổ sung nhiệm vụ thực hiện dự án 5 tuyến đường sắt đô thị, trong đó có nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, trước ngày 12/11/2026.

Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án.

Đối với chính quyền cơ sở, UBND các phường, xã có tuyến đường sắt đi qua được yêu cầu phối hợp với các sở, ngành, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, liên danh nhà thầu và các đơn vị liên quan để triển khai nhiệm vụ được giao.

Ngoài thực hiện các thủ tục đất đai, các địa phương phải tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động người dân về chủ trương đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị.

Theo phụ lục kèm thông báo, danh sách địa phương liên quan gồm 76 mục phường, xã có 5 tuyến đường sắt đô thị đi qua, trải rộng từ khu vực nội đô đến các địa bàn như Đông Anh, Sóc Sơn, Nội Bài, Hoài Đức, Thạch Thất, Phú Xuyên, Thường Tín và Thanh Oai.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao và định kỳ vào cuối mỗi tháng báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố Hà Nội.

Trần Trọng