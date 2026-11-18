Cầu Thượng Cát huy động 800 nhân sự, sản lượng đạt hơn 19%

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND TP về tiến độ triển khai các dự án giao thông trên tuyến Vành đai 3,5. Dù một số công trình đang được đẩy nhanh thi công, nhiều dự án vẫn gặp khó do vướng giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Sở Xây dựng Hà Nội thúc tiến độ loạt dự án trên tuyến Vành đai 3,5. (Ảnh minh họa).

Theo đó, trên tuyến Vành đai 3,5 hiện đang triển khai nhiều dự án thành phần quan trọng, gồm cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu; đường Vành đai 3,5 đoạn từ cầu Thượng Cát đến quốc lộ 32; nút giao khác mức với Đại lộ Thăng Long; đoạn qua khu vực huyện Hoài Đức cũ và đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đối với dự án thành phần 2, đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu, công trình có tổng mức đầu tư hơn 7.302 tỷ đồng, chiều dài khoảng 5,226km, quy mô 8 làn xe.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng theo chỉ giới ban đầu đã hoàn thành 100%. Tuy nhiên, phần diện tích giải phóng mặt bằng bổ sung khoảng 1,77ha vẫn chưa được bàn giao toàn bộ. Trong đó, phường Thượng Cát đã hoàn thành giải phóng mặt bằng phần diện tích bổ sung, còn xã Thiên Lộc khoảng 1,7ha đang triển khai điều tra, khảo sát, kiểm đếm.

Trên công trường, nhà thầu đã huy động 11 mũi thi công với 125 thiết bị, máy móc và khoảng 800 nhân sự. Lũy kế sản lượng xây lắp đạt 1.033,32 tỷ đồng, tương đương 19,32% giá trị hợp đồng.

Trong khi đó, dự án đường Vành đai 3,5 đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32 dài 3,5km, tổng mức đầu tư 1.495 tỷ đồng, đã bàn giao 18,639/20,777ha mặt bằng, đạt 89,71%.

Tuy nhiên, tiến độ thi công xây lắp còn chậm. Sản lượng mới đạt 25,31/536,091 tỷ đồng, tương đương 4,72% giá trị hợp đồng, thấp hơn 30,808 tỷ đồng so với kế hoạch điều chỉnh.

Một số vướng mắc mặt bằng vẫn tồn tại tại các phường Thượng Cát, Tây Tựu và xã Ô Diên. Cụ thể, phường Thượng Cát còn vướng 100 ngôi mộ vô danh và khu vực vườn đào; phường Tây Tựu chưa bàn giao mặt bằng tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ dân; xã Ô Diên còn khoảng 0,568ha chưa bàn giao.

Nút giao Đại lộ Thăng Long còn vướng cáp điện 110kV, 220kV

Với dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long, công trình có tổng mức đầu tư hơn 2.384 tỷ đồng, tiến độ thi công cơ bản đạt khoảng 38%. Công tác giải phóng mặt bằng đạt 99,8%, chỉ còn 342,9m² thuộc địa bàn phường Tây Mỗ của 3 hộ gia đình chưa bàn giao.

Dù diện tích mặt bằng còn vướng không lớn, dự án vẫn gặp khó khăn trong di dời hạ tầng kỹ thuật. Đáng chú ý, hệ thống cáp điện ngầm 110kV và 220kV giao chéo với vị trí cọc khoan nhồi, bệ trụ 4P5, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, đồng thời sớm hoàn thiện thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Đoạn Phúc La - Văn Phú đến Pháp Vân - Cầu Giẽ mới bàn giao 12,9% mặt bằng

Đáng chú ý, dự án thành phần 2, đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có tổng chiều dài khoảng 10,7km, tổng mức đầu tư hơn 5.601 tỷ đồng đang gặp khó khăn lớn về giải phóng mặt bằng.

Theo số liệu cập nhật đến hết tháng 10/2026, tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng của dự án là 130,6ha, nhưng mới tiếp nhận được 16,8ha, đạt 12,9%. Như vậy, còn tới 113,8ha, tương đương 87,1% diện tích chưa được bàn giao.

Trong đó, dự án thành phần 1.1 trên địa bàn phường Kiến Hưng đã tiếp nhận 13,57/28,2ha, đạt 48,12%. Dự án thành phần 1.2 trên địa bàn xã Đại Thanh mới tiếp nhận 3,3/102,1ha, đạt 3,23%. Phần lớn diện tích còn vướng các công trình hạ tầng và mồ mả.

Vướng mắc mặt bằng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công. Tại gói thầu số 20, đoạn Km9+143,67 đến Km10+698, lũy kế sản lượng đến tuần 44 mới đạt 5 tỷ đồng, tương đương 0,26% giá trị hợp đồng, chậm 13,441 tỷ đồng so với kế hoạch.

Theo Sở Xây dựng, tại phân đoạn kết nối cầu Ngọc Hồi, một số nhà xưởng, công trình chưa được di dời. Hệ thống đường điện cao thế 220kV và 110kV đang trong giai đoạn thẩm định thiết kế để triển khai di dời trong quý IV/2026.

Đáng nói, mặt bằng được bàn giao không liên tục, manh mún, xen kẽ, gây khó khăn cho việc tổ chức thi công đồng bộ. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ cho chủ đầu tư tổ chức thi công trước ngày 31/12/2026.

Cầu Ngọc Hồi phấn đấu thông xe kỹ thuật năm 2027

Đối với dự án thành phần 3, đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, tổng mức đầu tư hơn 10.197 tỷ đồng, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 99,04%, tương ứng 54,73/55,26ha.

Trong đó, Hà Nội đã bàn giao 100% mặt bằng, phía tỉnh Hưng Yên đạt 97,66%, còn khoảng 0,53ha chưa bàn giao.

Về thi công, lũy kế sản lượng xây lắp cầu Ngọc Hồi đạt 1.880,75/7.370,73 tỷ đồng, tương đương 25,52% giá trị hợp đồng, đạt 80,59% kế hoạch điều chỉnh và chậm 452,88 tỷ đồng.

Để bảo đảm tiến độ, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng 0,53ha còn lại. Đồng thời, các nhà thầu được yêu cầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công quyết liệt để bù đắp sản lượng chậm, bảo đảm mục tiêu thông xe kỹ thuật trong năm 2027.

Với quy mô và vai trò kết nối quan trọng, tuyến Vành đai 3,5 được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường liên kết các khu vực đô thị và giảm áp lực cho những tuyến đường hiện hữu. Tuy nhiên, tiến độ các dự án thành phần đang có sự chênh lệch đáng kể, trong đó giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật vẫn là những nút thắt cần sớm được tháo gỡ để các công trình tăng tốc, phát huy hiệu quả đầu tư.