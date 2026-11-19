Các dự án được kiểm tra gồm Nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc), Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (xã Thiên Lộc, xã Phúc Thịnh) và Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh. Tham gia đoàn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng lãnh đạo HĐND, UBND TP Hà Nội và các sở, ngành.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh. Ảnh: Viết Thành.

Tại dự án Nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, đại diện chủ đầu tư cho biết công trình có tổng mức đầu tư khoảng 1.280 tỷ đồng, triển khai trên ô đất rộng 25.205 m², mật độ xây dựng 33,78% và quy mô dân số dự kiến khoảng 3.902 người.

Quy mô dự án gồm 3 đơn nguyên chung cư cao tầng với 1.104 căn hộ, trong đó có 929 căn hộ nhà ở xã hội (589 căn để bán, 212 căn cho thuê và 128 căn thuê mua). Dự án cũng bố trí khoảng 100 căn hộ từ quỹ nhà cho thuê phục vụ tạm cư triển khai Công viên công cộng phường Phú Thượng, đồng thời bố trí ngay cho 8 hộ dân diện tái định cư được mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm. Đến nay, căn hộ mẫu đã hoàn thành tại công trường; các hạng mục cuối đang được gấp rút thi công để bàn giao cho người dân vào tháng 12/2026.

Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City có tổng mức đầu tư khoảng 99.788 tỷ đồng trên diện tích nghiên cứu 465,45 ha, phục vụ quy mô dân số gần 97.492 người. Đô thị này kết hợp khoảng 18.680 căn nhà ở an sinh (nhà ở xã hội, tái định cư, nhà ở công vụ) với khoảng 11.500 căn nhà ở thương mại.

Đến giữa tháng 11/2026, toàn dự án đã giải phóng mặt bằng được khoảng 284,33 ha (đạt 60% diện tích thu hồi); trong đó xã Thiên Lộc đạt 66,9% (197,48 ha) và xã Phúc Thịnh đạt 48,5% (86,85 ha). Nhà đầu tư đã ứng trước gần 2.800 tỷ đồng và dự kiến bố trí đủ 4.500 tỷ đồng để hoàn thành toàn bộ giải phóng mặt bằng trong năm 2026. Ngay trong tháng 11/2026, dự kiến có thêm khoảng 85 ha được chi trả, nâng tỷ lệ giải phóng mặt bằng lên 77,87% (khoảng 369 ha). Dự kiến hạng mục khởi công đợt đầu sẽ hoàn thành vào năm 2028, hạ tầng kỹ thuật toàn khu được thi công cuốn chiếu từ năm 2027.

Tại Khu đô thị đa mục tiêu ở xã Thư Lâm, công tác giải phóng mặt bằng hiện đạt 98,5% số hộ (2.172/2.206 hộ) và 95% diện tích (354,7/373,4 ha), với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã chi trả khoảng 2.424,1 tỷ đồng. UBND TP Hà Nội đã bàn giao 319,4 ha đất sạch cho chủ đầu tư để thi công.

Trực tiếp kiểm tra hiện trường, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu chủ đầu tư và các cơ quan chức năng tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng dự án.

Người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội nhấn mạnh việc rà soát, ưu tiên đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, đặc biệt là các cơ sở giáo dục, y tế để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cư dân. Đồng thời, các địa phương phải đặc biệt chú trọng phương án bảo đảm sinh kế, việc làm bền vững cho người dân vùng tái định cư, khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.